رياضة

تقديم موعد المباراة النهائية لمنتخب مصر للسيدات أمام المغرب بدورة شمال إفريقيا

 أبلغت اللجنة المنظمة لدورة شمال إفريقيا بعثة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما، بتقديم موعد المباراة النهائية بين مصر والمغرب المقرر لها اليوم الثلاثاء 30 دقيقة.

وتقام المباراة بين منتخب مصر للسيدات والمغرب فى الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة بدلا من الرابعة عصرا كما كان مقررا.

مشوار منتخب مصر في البطولة

تأهل منتخب مصر للنهائي بعد أن قدم أداءً قويًا ومقنعًا فى دور المجموعات، حيث حقق العلامة الكاملة محققًا انتصارين كبيرين بدأها بالفوز على تونس: (1-0)، ثم الفوز على ليبيا: (12-0).

في المقابل، ضمن المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة للسيدات مقعده في النهائي بعد انتصار مستحق على المنتخب الأردني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي لُعبت ضمن فعاليات الدورة. 

هذا الفوز أكد القوة الهجومية والتنظيم الدفاعي للمنتخب المغربي.

