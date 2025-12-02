فأل سيئ للفراعنة، أبرز المعلومات عن إسبن إسكوس حكم مباراة مصر والكويت

18 حجم الخط

يلتقي منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب بقيادة مديره الفني حلمي طولان، اليوم الثلاثاء، نظيره الكويتي، في مستهل مشواره بالبطولة، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا عربيًّا.

ويدير مباراة منتخب مصر والكويت اليوم بكأس العرب الحكم النرويجي إسبن إسكوس.

أبرز المعلومات عن الحكم النرويجي



إسبن إسكوس من مواليد 24 يونيو 1988 هو حكم كرة قدم نرويجي، ويُعد من حكام النخبة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بدأ مسيرته التحكيمية في عام 2004.

في أبريل 2024، تم ترشيح إسكوس كحكم رابع لبطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، وبعد ذلك، أدار مباريات في مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، حيث تولى مسئولية ثلاث مباريات، مباراتين في دور المجموعات، بما في ذلك مباراة في بطولة السيدات، وحكم مباراة تحديد المركز الثالث بين مصر والمغرب.

وأدار إسكاس من قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في الدور الأول بدوري الموسم الماضي، التي انتهت بالتعادل 1-1، فبراير الماضي.

الحكم النرويجي له ذكرى سيئة مع للمصريين في أولمبياد باريس 2024، حيث كان حكمًا لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب والتي أقيمت يوم 8 أغسطس من العام الماضي.

وتلقى منتخب مصر حينها خسارة تاريخية من المغرب بنتيجة 6-0 في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بأولمبياد باريس.

موعد مباراة مصر والكويت في كأس العرب

تقام مباراة منتخب مصر ضد الكويت في الجولة الافتتاحية ببطولة كأس العرب في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت قطر.

مجموعة مصر في كأس العرب

وكانت قرعة بطولة كأس العرب أوقعت منتخب مصر ضمن فرق المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات الأردن والإمارات والكويت.

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب الكويت في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب بقطر

يسعى منتخب مصر لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة وتحقيق الفوز على منتخب الكويت وحصد الثلاث نقاط، لحسم صدارة المجموعة مبكرا وتعزيز حظوظه في المنافسة علي اللقب العربي، الي جانب توجيه رسالة للمنافسين بأن الفراعنة جاءوا الي الدوحة للمنافسة علي اللقب.

حلمي طولان، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت

وتنقل شبكة بي إن سبورت المباراة على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكاس القطرية أيضًا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية.

منتخب الكويت، فيتو

قائمة منتخب مصر في كأس العرب

وفي وقت سابق، أعلن الكابتن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، القائمة النهائية التي تخوض منافسات البطولة المقرر انطلاقها في ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة وضمت 23 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام.

خط الدفاع: هادي رياض – محمود حمدي “الونش” – ياسين مرعي – رجب نبيل.

الظهير الأيمن: أحمد هاني – كريم العراقي.

الظهير الأيسر: يحيى زكريا – كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي “أفشة” – إسلام عيسى – محمد مسعد – مصطفى سعد “ميسي” – ميدو جابر.

خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – مروان حمدي.

