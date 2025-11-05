بمشاركة منتخب مصر، الكاف يعلن رسميا زيادة منتخبات أمم إفريقيا للسيدات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) رسميًا عن توسيع بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات لتضم 16 منتخبًا بدلًا من 12، اعتبارًا من النسخة المقبلة التي ستُقام في المغرب خلال الفترة من 17 مارس إلى 3 أبريل 2026.

أمم إفريقيا للسيدات

وجاء القرار بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي، التي وافقت أيضًا على آلية اختيار أربعة منتخبات إضافية، نظرًا لانتهاء مرحلة التصفيات الخاصة بالبطولة المقبلة.

وبناءً على التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تم اختيار أربعة منتخبات من بين الفرق التي خرجت في الدور الأخير من التصفيات، وهي:

الكاميرون (المركز 66)، وكوت ديفوار (71)، ومالي (79)، ومصر (95).

وبذلك يشارك المنتخب المصري رسميًا في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، في إنجاز جديد للكرة النسائية المصرية.

