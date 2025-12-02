بالأسماء، نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (الكشف الكامل)

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، التي جرت في عدد من المحافظات، كاشفة عن أسماء المرشحين الفائزين الذين تمكنوا من حصد ثقة الناخبين وضمان مقاعدهم البرلمانية والمرشحين الذين ستشملهم جولة الإعادة.

وشملت المرحلة الثانية محافظات عدة، وشهدت تنافسًا كبيرًا بين المرشحين على المقاعد الفردية وقوائم الأحزاب.

وقد تمكن بعض المرشحين من حسم الفوز من الجولة الأولى بعد حصولهم على الأغلبية المطلقة (50% + 1) من الأصوات الصحيحة، في حين تستعد دوائر أخرى لخوض جولة الإعادة.

