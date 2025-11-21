الوطنية للانتخابات: فتح 105 مقرات انتخابية بالخارج من أصل 135

18 حجم الخط

تتابع الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، سير عملية التصويت للمصريين في الخارج مع بدء اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك من خلال التواصل المستمر مع السفارات والقنصليات المصرية حول العالم.

ويبلغ عدد اللجان الانتخابية في الخارج خلال انتخابات مجلس النواب 2025 هو 139 لجنة في 117 دولة.

وقال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة، إن عملية التصويت انطلقت في 105 مقار انتخابية من أصل 135 مقرًا مخصصًا للمصريين بالخارج، موضحًا أن فتح باقي المقار سيتم تباعًا وفق فروق التوقيت بين الدول.

وناشد بنداري جميع المصريين المقيمين خارج البلاد في محافظات المرحلة الثانية بسرعة التوجه إلى المقار الانتخابية والإدلاء بأصواتهم، مؤكدًا أن مشاركتهم تمثّل جزءًا مهمًا من العملية الديمقراطية.

وتشمل محافظات المرحلة الثانية 13 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

