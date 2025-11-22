السبت 22 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الوطنية للانتخابات: غلق التصويت في نيوزيلندا وبدء الفرز.. والكويت الأعلى تصويتًا

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
18 حجم الخط

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات غلق أول لجنة انتخابية بالخارج أبوابها أمام الناخبين في انتخابات مجلس النواب 2025، وهي دولة نيوزيلندا وبدء عملية فرز الأصوات داخل اللجنة، تمهيدًا لإعلان الحصر العددي للمرشحين ووكلائهم وفقًا للإجراءات المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات. 

انتخابات مجلس النواب 2025

وبالتزامن مع استمرار التصويت في باقي دول العالم، برزت دولة الكويت باعتبارها الأعلى في حجم التصويت بالخارج، حيث شهدت مشاركة واسعة داخل 69 دائرة انتخابية، ما يعكس الكثافة العددية للمصريين هناك وارتفاع مستوى الوعي السياسي لديهم. 

مشاركة المصريين بانتخابات مجلس النواب

وأكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن المؤشرات الأولية  تدل على وجود مشاركة كبيرة للمصريين بالخارج خلال اليوم الانتخابي، خاصة في دول الخليج، وتحديدًا الكويت التي سجلت معدلات حضور لافتة منذ الساعات الأولى لفتح اللجان، وسط تنظيم محكم وتسهيلات قدمتها البعثات الدبلوماسية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

ومن المقرر أن تستمر باقي اللجان حول العالم في استقبال الناخبين وفق فروق التوقيت، على أن تتوالى عملية الفرز وإعلان النتائج الرقمية عقب إغلاق كل لجنة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 نيوزيلندا

مواد متعلقة

الوطنية للانتخابات: فتح 105 مقرات انتخابية بالخارج من أصل 135

الوطنية للانتخابات: لم نتلق أي شكاوى رسمية من الأحزاب حول خروقات في المرحلة الأولى

البنداري: تبرعات رجال الأعمال للأحزاب بغرض الدعاية الانتخابية مشروعة طالما في إطار القانون

الوطنية للانتخابات: قرار إلغاء 19 دائرة اتُّخذ قبل بيان الرئيس

المدير التنفيذي للوطنية للانتخابات: بيان رئيس الجمهورية أكد استقلالنا.. ولم نُلغِ الـ19 دائرة فجأة

الوطنية للانتخابات تمهل 24 حزبا حتى الغد لتقديم المستندات الخاصة بحجم الإنفاق على الدعاية

الهيئة الوطنية للانتخابات: تسليم الحصر العددي للمرشحين ووكلائهم فقط بحضور إعلامي

الهيئة الوطنية للانتخابات تستبعد القضاة المشرفين على الدوائر التي شهدت مخالفات في المرحلة الأولى

الأكثر قراءة

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

تأجيل محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير لـ 25 نوفمبر مع حبسه على ذمة القضية

وزارة المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 بعد 48 ساعة

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

ترحيل رمضان صبحي لمركز أبو النمرس تمهيدا لحبسه

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

ذبحه وقطع عضو حساس، النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل شخص على يد خليجي بالدقهلية

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر القصدير في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخروج من السجن في المنام وعلاقته بانتهاء الضغوط النفسية

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

المزيد
الجريدة الرسمية