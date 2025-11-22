الوطنية للانتخابات: غلق التصويت في نيوزيلندا وبدء الفرز.. والكويت الأعلى تصويتًا

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات غلق أول لجنة انتخابية بالخارج أبوابها أمام الناخبين في انتخابات مجلس النواب 2025، وهي دولة نيوزيلندا وبدء عملية فرز الأصوات داخل اللجنة، تمهيدًا لإعلان الحصر العددي للمرشحين ووكلائهم وفقًا للإجراءات المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

انتخابات مجلس النواب 2025

وبالتزامن مع استمرار التصويت في باقي دول العالم، برزت دولة الكويت باعتبارها الأعلى في حجم التصويت بالخارج، حيث شهدت مشاركة واسعة داخل 69 دائرة انتخابية، ما يعكس الكثافة العددية للمصريين هناك وارتفاع مستوى الوعي السياسي لديهم.

مشاركة المصريين بانتخابات مجلس النواب

وأكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن المؤشرات الأولية تدل على وجود مشاركة كبيرة للمصريين بالخارج خلال اليوم الانتخابي، خاصة في دول الخليج، وتحديدًا الكويت التي سجلت معدلات حضور لافتة منذ الساعات الأولى لفتح اللجان، وسط تنظيم محكم وتسهيلات قدمتها البعثات الدبلوماسية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

ومن المقرر أن تستمر باقي اللجان حول العالم في استقبال الناخبين وفق فروق التوقيت، على أن تتوالى عملية الفرز وإعلان النتائج الرقمية عقب إغلاق كل لجنة.

