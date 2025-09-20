مصـر تؤكد دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال

أكدت مصر تضامنها الكامل مع الشعب الصومالي الشقيق، ومواصلة دعمها لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال، بما في ذلك من خلال المساهمة الفعالة في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال AUSSOM المنوط بها تهيئة الظروف المناسبة لتولي الصومال للمسئولية الرئيسية في تحقيق الأمن والاستقرار تحقيقا لتطلعات الشعب الصومالي الشقيق نحو مستقبل مستقر، بما يوفر الظروف المواتية لتحقيق التقدم والتنمية المأمولين في الصومال.

يأتي ذلك في ضوء الأحداث الإقليمية الهامة في منطقة القرن الأفريقي، فضلا عن التطورات الداخلية التي تشهدها جمهورية الصومال الفيدارالية الشقيقة، وجهود الدولة الصومالية في إنفاذ القانون ومجابهة الارهاب.

كما أكدت مصر عزمها على مواصلة تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصومال على ضوء الروابط التاريخية العميقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك بالبناء على إعلان ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الصادر بالقاهرة في ٢٣ يناير ٢٠٢٥ أثناء زيارة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأكدت مصر أنها ماضية في اتخاذ خطوات ملموسة على صعيد تعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية والثقافية مع الصومال الشقيق، لتعظيم الاستفادة من الآفاق الرحبة المتاحة، وبما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.

