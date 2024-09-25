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ثقافة وفنون

DC تختار "ماتياس شونارتس" لتجسيد دور الشرير في فيلم Supergirl

ماتياس شونارتس وميلي
ماتياس شونارتس وميلي الكوك، فيتو

 Supergirl، كشفت تقارير صحفية، أن شركة DC، اتفقت رسميا مع الممثل، "ماتياس شونارتس"، لتجسيد  دور الشرير في فيلم سوبر جيرل ـSupergirl.

وقررت الشركة بدء التصوير الفعلي  لفيلم Supergirl: Woman of Tomorrow، من بطولة ميلي ألكوك في يناير 2025 في المملكة المتحدة.

كما قررت شركة الإنتاج الشهيرة، أن يُعرض الفيلم في صالات السينما، بتاريخ 26 يونيو 2026.

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جيمس غان عن اختياره لـ ميلي آلكوك في دور Supergirl: ممثلة شابة وموهوبة

 وكشف المخرج، جيمس غان، عن سبب اختياره للممثلة الشابة، ميلي آلكوك، لتجسيد دور Supergirl، في عالم DC.

وقال جميس غان في تصريحات صحفية: “ميلي ممثلة شابة، وموهوبة، وأنا متحمس جدًا لكونها جزء من عالم DCU، نعم لقد شاهدتها لأول مرة في HOTD، لكني ذُهلت عند رؤيتها في تجارب الأداء الخاصة بسوبرجيرل، جسدت ميلي شخصية، كارا بشكل مطابق لخيال توم كينغ، وبيلكيس إيفلي، وآنا نوغيرا.. انها الاختيار الصحيح لذلك الدور”.

Supergirl: Woman of Tomorrow' Release Date Announced

رسميا.. اختيار ميلي آلكوك لشخصية Supergirl في عالم DCU

أعلنت استديوهات دي سي، للأبطال الخارفيين، عن اختيار الممثلة الشابة ميلي آلكوك، لتجسد شخصية  Supergirl - سوبرجيرل، في عالم DCU الجديد.

وكشفت الاستديوهات السينمائية، أن أول ظهور لـ ميلي آلكوك، سيكون ضمن أحداث فيلم Superman.

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