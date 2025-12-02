الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
حوادث

إحالة المتهم بقتل بائع متجول في العجوزة بسلاح أبيض للجنايات

قررت نيابة الجيزة إحالة المتهم بقتل بائع متجول في العجوزة بسلاح أبيض، بعد مشادة كلامية نتيجة خلافات بينهما، للجنايات.

واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وذكر أن مشادة كلامية نشبت مع البائع المتجول، نتيجة خلاف، مما دفعه للاعتداء عليه بسلاح أبيض، ليفارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به.

وكانت نيابة الجيزة أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، الذين أكدوا اعتداء المتهم على المجني عليه.

كما أمرت النيابة بتشريح الجثة، والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل مقتل بائع متجول في العجوزة

البداية كانت بتلقي العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بلاغا بمقتل شخص في العجوزة، وكشفت تحرياته أن عاطل وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض، لخلافات بينهما.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم عقب هروبه، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق التي أصدرت قرارا بتشريح جثة المتوفى. 

