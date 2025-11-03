الإثنين 03 نوفمبر 2025
5 قرارات من النيابة في اتهام شاب بقتل شقيقه بـ6 أكتوبر

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام شاب بقتل شقيقه في مدينة 6 أكتوبر، بعدما سدد له طعنة نافذة أودت بحياته في الحال بسبب تعاطيه المواد المخدرة.

 

وكلفت النيابة بعرض الجثة علي الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد سبب وتوقيت الوفاة، وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من التشريح، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة. 

 

استدعاء أسرة المتهم بقتل شقيقه بالجيزة 

 

وقررت النيابة استدعاء أسرة المتهم والمجني عليه لسماع أقوالهم في الحادث، كما كشفت التحقيقات الأولية أن المتهم قتل شقيقه بسبب تعاطيه المواد المخدرة، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات. 

 

مقتل شاب على يد شقيقه بسلاح أبيض بأكتوبر

 

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد مقتل شاب على يد شقيقه بسلاح أبيض بأكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، تحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

