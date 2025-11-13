إحالة خادمة للمحاكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة بالعجوزة

الخميس 13 نوفمبر 2025
أحالت نيابة الجيزة، خادمة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من شقة تعمل بها بالعجوزة، للمحاكمة الجنائية. 

تفاصيل سرقة مشغولات ذهبية من شقة بالعجوزة

البداية كانت بتلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد سرقة مشغولات ذهبية من شقة سيدة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة عدم وجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة.

وكشفت التحقيقات خادمة تعمل بالشقة وراء ارتكاب الواقعة، وبضبطها ومواجهتها اعترفت بصحة الاتهام المنسوب إليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت برفع البصمات من الشقة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وكلفت بإجراء التحريات التكميلية حول الحادث. 

الجريدة الرسمية