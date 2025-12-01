إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة سرقة الهواتف المحمولة وحقائب اليد بالعجوزة

18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بإحالة تشكيل عصابي تخصصوا في سرقة الهواتف المحمولة وحقائب اليد في دائرة قسم شرطة العجوزة بأسلوب المغافلة، للمحاكمة الجنائية.

وكانت قوات أمن الجيزة، تلقت بلاغ من عدد من المواطنين بسرقة هواتف محمولة وحقائب عبر مجهولين، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أسفرت تحرياته أن وراء ارتكاب الجرائم تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المارة خلال التحدث فيها وسرقة حقائب اليد.

وفي غضون ساعات تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة بأسلوب المغافلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وعلى جانب آخر نجحت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات واقعة سرقة 3 تكاتك بدائرة مركز منشأة القناطر، حيث تمكنت من تحديد وضبط الجناة، وهم 4 عاطلين ممن لهم معلومات جنائية، عُثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري فرد خرطوش.

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب وقائع سرقة التكاتك الثلاثة بأسلوب المغافلة، إضافة إلى حيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح المستخدم في تهديد الضحايا، كما اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

وكشفت التحريات عن قيام المتهمين ببيع المسروقات لعميل سيئ النية “عاطل له معلومات جنائية” ويقيم في الدائرة ذاتها، حيث جرى ضبطه وبحوزته التكاتك المُبلغ بسرقتها.

