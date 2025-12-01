الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة سرقة الهواتف المحمولة وحقائب اليد بالعجوزة

حبس المتهم
حبس المتهم
18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بإحالة تشكيل عصابي تخصصوا في سرقة الهواتف المحمولة وحقائب اليد في دائرة قسم شرطة العجوزة بأسلوب المغافلة، للمحاكمة الجنائية. 

 

القبض على تشكيل عصابي لسرقة هواتف وحقائب المواطنين بالجيزة

 وكانت قوات أمن الجيزة، تلقت بلاغ من عدد من المواطنين بسرقة هواتف محمولة  وحقائب عبر مجهولين، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أسفرت تحرياته أن وراء ارتكاب الجرائم تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المارة خلال التحدث فيها وسرقة حقائب اليد.

وفي غضون ساعات تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة بأسلوب المغافلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

وعلى جانب آخر نجحت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات واقعة سرقة 3 تكاتك بدائرة مركز منشأة القناطر، حيث تمكنت من تحديد وضبط الجناة، وهم 4 عاطلين ممن لهم معلومات جنائية، عُثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري فرد خرطوش.

 

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب وقائع سرقة التكاتك الثلاثة بأسلوب المغافلة، إضافة إلى حيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح المستخدم في تهديد الضحايا، كما اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

 

وكشفت التحريات عن قيام المتهمين ببيع المسروقات لعميل سيئ النية “عاطل له معلومات جنائية” ويقيم في الدائرة ذاتها، حيث جرى ضبطه وبحوزته التكاتك المُبلغ بسرقتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة قسم شرطة العجوزة سرقة الهواتف المحمولة الجيزة العجوزة

الأكثر قراءة

كأس العرب، التعادل السلبي يحكم الشوط الأول لمباراة تونس وسوريا

مصرع عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة بـ 77 مليون جنيه بسوهاج

موعد مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر والقناة الناقلة

تفاصيل استبدال "التوكتوك" بسيارات بديلة بالقاهرة

أسقف البحيرة يرسم 36 شماسا جديدا لكنيسة العذراء بأنطونيادس

السيسي يهنئ منتخب مصر للكاراتيه لذوي الاحتياجات الخاصة

تفاصيل العطل الفني في بنك مصر

بعد افتتاح "EDEX 2025"، وزير الإنتاج الحربي يستقبل وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري (صور)

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم تسلق الجبل في المنام وعلاقته بمواجهة تحديات كبيرة

عباقرة ولكن مجهولون، "التميمي" طبيب فلسطيني عاش بالقاهرة وابتكر علاجا للدغات الأفاعي

36 عاما على رحيل عائشة عبد الرحمن أول معلمة بالأزهر.. سر اختيارها لقب "بنت الشاطئ"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads