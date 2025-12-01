في مكالمة هاتفية، ماذا طلب ترامب من رئيس فنزويلا مادورو؟

18 حجم الخط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الإثنين، أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو.

جاء ذلك في وقت كشف فيه سيناتور أمريكي أن الولايات المتحدة عرضت على مادورو مغادرة بلاده إلى روسيا.

وقال ترامب: "أجريت اتصالًا مع مادورو ولا أريد الخوض في التفاصيل".

فرصة للمغادرة

ومن جانبه صرح السناتور عن ولاية أوكلاهوما ماركواين مولين لشبكة "سي إن إن": "بالمناسبة، منحنا مادورو فرصة للمغادرة. قلنا له إنه يستطيع المغادرة إلى روسيا أو إلى بلد آخر".

تأتي هذه التصريحات في ظل توترات شديدة بين الولايات المتحدة وفنزويلا.



وأضاف مولين لشبكة سي إن إن، "لقد قال الشعب الفنزويلي هو أيضا وقال إنه يريد زعيما جديدا واستعادة فنزويلا كدولة".

والسبت، تحدث أيضا عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ليندسي غراهام علانية عن إمكانية تغيير النظام في فنزويلا.

وقال في منشور على منصة إكس: "منذ أكثر من عقد، سيطر مادورو على دولة مخدرات إرهابية تسمّم أمريكا"، واصفا الرئيس الفنزويلي بأنه "زعيم غير شرعي".

وتابع "إن التزام الرئيس ترامب الراسخ بإنهاء هذا الجنون في فنزويلا من شأنه أن ينقذ أرواح عدد لا يحصى من الأمريكيين ويعطي الشعب الفنزويلي العزيز فرصة جديدة" وفق تعبيره.

في الأثناء، أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ترامب ومادورو ناقشا مؤخرا عبر الهاتف اجتماعا محتملا في الولايات المتحدة.



