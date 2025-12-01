ليفربول يتقدم 4 مراكز، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الثالثة عشرة

18 حجم الخط

ترتيب الدوري الإنجليزي، تقدم ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، 4 مراكز ليتواجد بالمركز الثامن في جدول ترتيب البريمرليج بعد انتهاء الأسبوع الـ 13، وذلك بدلا من المركز الثاني عشر قبل إقامة الجولة.

ونجح ليفربول في تحقيق الفوز خارج ملعبه أمام وست هام يونايتد 2-0 في الجولة الـ 13 أمام أنظار محمد صلاح الذي شاهد اللقاء من دكة البدلاء.

وجمع نادي ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي 21 نقطة بعدما خاض 13 مباراة نجح في الفوز بـ 7 مباريات وتلقى الخسارة في 6 مواجهات بدون تحقيق تعادل في أي لقاء حتى الآن.

ويتصدر آرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب المافسين و6 نقاط عن تشيلسي بعدما سقط لآرسنال في فخ التعادل أمام البلوز 1-1 في قمة الجولة الثالثة عشرة.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الثالثة عشرة

1- آرسنال 30 نقطة

2- مانشستر سيتي 25 نقطة

3- تشيلسي 24 نقطة

4- أستون فيلا 24 نقطة

5- برايتون 22 نقطة

6- سندرلاند 22 نقطة

7- مانشستر يونايتد 21 نقطة

8- ليفربول 21 نقطة

9- كريستال بالاس 20 نقطة

10- برينتفورد 19 نقطة

11- بورنموث 19 نقطة

12- توتنهام هوتسبير 18 نقطة

13- نيوكاسل يونايتد 18 نقطة

14- إيفرتون 18 نقطة

15- فولهام 17 نقطة

16- نوتنجهام فوريست 12 نقطة

17- وست هام 11 نقطة

18- ليدز يونايتد 11 نقطة

19- بيرنلي 10 نقاط

20- وولفرهامبتون نقطتان

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.