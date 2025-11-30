18 حجم الخط

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر آرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة ويليه مانشستر سيتي ثانيا برصيد 25 نقطة، ثم تشيلسي في المركز الثالث برصيد 23 نقطة قبل قمة الجانرز ضد البلوز في ديربي لندن مساء اليوم الأحد بالجولة الثالثة عشر من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة تشيلسي ضد آرسنال

1- آرسنال 29 نقطة

2- مانشستر سيتي 25 نقطة

3- تشيلسي 23 نقطة

4- سندرلاند 22 نقطة

5- أستون فيلا 21 نقطة

6- كريستال بالاس 20 نقطة

7- برايتون 19 نقطة

8- برينتفورد 19 نقطة

9- بورنموث 19 نقطة

10- توتنهام هوتسبير 18 نقطة

11- نيوكاسل يونايتد 18 نقطة

12- مانشستر يونايتد 18 نقطة

13- ليفربول 18 نقطة

14- إيفرتون 18 نقطة

15- فولهام 17 نقطة

16- نوتنجهام فوريست 12 نقطة

17- وست هام 11 نقطة

18- ليدز يونايتد 11 نقطة

19- بيرنلي 10 نقاط

20- وولفرهامبتون نقطتان



جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

ويستضيف فريق تشيلسي نظيره آرسنال في ديربي لندن، مساء اليوم الأحد، في قمة منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وكان نادي تشيلسي قد فاز في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” أمام نظيره بيرنلي بنتيجة هدفين مقابل لاشيء في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب تورف مور.

كما فاز فريق آرسنال على ملعبه في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام نظيره توتنهام هوتسبير بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.



موعد مباراة تشيلسي ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة مباراة تشيلسي أمام آرسنال اليوم الأحد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” على ملعب ستامفورد بريدج في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

