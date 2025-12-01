السكك الحديدية: جنيه زيادة على تذاكر القطارات لدعم مرضى الدرن بدءًا من اليوم

18 حجم الخط

بدأت هيئة السكك الحديدية اعتبارًا من اليوم الاثنين 1 ديسمبر 2025 تنفيذ قرار تطبيق زيادة قدرها جنيه واحد على أسعار تذاكر القطارات، وذلك حتى نهاية الشهر الجاري، بحسب ما أكده مصدر مسئول بالهيئة.

مبادرة مشتركة بين هيئة السكك الحديدية ووزارة الصحة

وتاتى هذه الزيادة ضمن مبادرة مشتركة بين هيئة السكك الحديدية ووزارة الصحة، وتهدف إلى دعم جهود علاج مرضى الدرن وتوفير تمويل إضافي للمبادرات الصحية المتعلقة بهذا المرض، خاصة أنه يعد من الأمراض التي تحتاج إلى برامج رعاية ممتدة ودعم مباشر للمرضى.

قطارات يتم فيها تطبيق الزيادة

ويتم تطبيق الزيادة على جميع درجات القطارات المكيفة بأنواعها المختلفة، وتشمل:

- الدرجة الأولى المكيفة

- الدرجة الثانية المكيفة

- الدرجة الثالثة المكيفة

- القطارات الروسية ذات الدرجة الثالثة التهوية

والدرجة الثالثة المحسنة "تحيا مصر" مستثناة بالكامل من القرار، ولن يتم فرض أي رسوم إضافية على تذاكرها، حرصًا على استمرار توفير خدمة اقتصادية بأسعار مناسبة لقطاع كبير من الركاب.

تفاصيل قرار الزيادة المؤقتة

وقرار الزيادة المؤقتة يأتي استنادًا إلى بروتوكول رسمي يتيح تخصيص حصيلة الجنيه الإضافي لدعم برامج علاج الدرن، مؤكدًا أن هذه الخطوة لن تؤثر على أسعار التذاكر الأساسية، وأن التطبيق سيستمر فقط حتى نهاية شهر ديسمبر دون أي تمديد حتى الآن.

ويأتي هذا الإجراء ضمن توجه حكومي واسع لتوفير مصادر تمويل مستدامة للمبادرات الصحية، مع الحفاظ على تقديم خدمات النقل بجودة مناسبة ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.