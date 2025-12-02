نزيف داخلي وتهتك بالطحال، تقرير الطب الشرعي لجثة الموظفة ضحية حادث التجمع

18 حجم الخط

كشف تقرير الطب الشرعي لجثة موظفة لقيت مصرعها في حادث تصادم بمنطقة التجمع الخامس، أن الوفاة ناجمة عن إصابتها بكسور متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، بالإضافة إلى كسور في الأضلاع وتهتك في الطحال.

وأوضح التقرير أن هذه الإصابات تسببت في نزيف داخلي حاد أدى إلى وفاتها فورًا.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى طريق جمال عبد الناصر بالتجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبصحبتها سيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة موظفة إثر حادث تصادم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

نصائح لقائدي السيارات حرصًا على سلامتهم والحد من الحوادث

وأعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، الإرشادات اللازمة للحد من الحوادث على الطرق، وحرصًا على سلامة المواطنين من مرتادي الطرق في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

ونصحت وزارة الداخلية، قائدي السيارات بإستعمال الأضواء غير المبهرة، واستخدام أنوار الإنتظار لتكون مرئيًا للغير، ومضاعفة مسافة الأمان، وفي حالة الأعطال الانتظار في أقصى اليمين ووضع المثلث التحذيري.

