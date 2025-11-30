الأحد 30 نوفمبر 2025
محافظات

بالأسماء، مصرع وإصابة 8 صيادين في حادث تصادم بالدقهلية

إسعاف لنقل المصابين،
إسعاف لنقل المصابين، فيتو
لقي صياد مصرعه وأصيب 7 آخرين في حادث اصطدام سيارتين ربع نقل على طريق دمياط المطرية في محافظة الدقهلية.

إصابة 7 صيادين في تصادم سيارتين نقل 

وكانت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الدقهلية تلقت إخطارا يفيد بإصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين نقل على طريق دمياط المطرية.

على الفور انتقلت قوة أمنية و3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة 7 أشخاص في الحادث.

أسماء المصابين في الحادث 

وجرى نقل المصابين لمستشفي المطرية المركزي، وكشف مصدر طبي عن إصابة كلا من: الجوهري الجوهري الجوهري أحمد، 60 سنة، باشتباه كسر بالفقرات القطنية، الداودي عبد الله القناوي، 68 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس، محمد الوهيدي سلطان، 40 سنة، باشتباه كسر بالضلوع واشتباه ما بعد الارتجاج. 

كما أصيب أحمد الغريب سلطان، 25 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالصدر وسحجات باليدين والقدمين، محمد يوسف يوسف البدوي، 40 سنة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، مسعد سعد إبراهيم، 51 سنة باشتباه كسر بالساق اليسرى، وديع مسعد الجوهري، 23 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج.

كما وصل أحمد عبد الله السيد الجميل، 51 سنة، للمستشفى جثة هامدة، وتم وضعه لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المطرية المركزي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

الجريدة الرسمية