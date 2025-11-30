بالأسماء، مصرع وإصابة 8 صيادين في حادث تصادم بالدقهلية

18 حجم الخط

لقي صياد مصرعه وأصيب 7 آخرين في حادث اصطدام سيارتين ربع نقل على طريق دمياط المطرية في محافظة الدقهلية.

إصابة 7 صيادين في تصادم سيارتين نقل

وكانت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الدقهلية تلقت إخطارا يفيد بإصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين نقل على طريق دمياط المطرية.

على الفور انتقلت قوة أمنية و3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة 7 أشخاص في الحادث.

أسماء المصابين في الحادث

وجرى نقل المصابين لمستشفي المطرية المركزي، وكشف مصدر طبي عن إصابة كلا من: الجوهري الجوهري الجوهري أحمد، 60 سنة، باشتباه كسر بالفقرات القطنية، الداودي عبد الله القناوي، 68 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس، محمد الوهيدي سلطان، 40 سنة، باشتباه كسر بالضلوع واشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أصيب أحمد الغريب سلطان، 25 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالصدر وسحجات باليدين والقدمين، محمد يوسف يوسف البدوي، 40 سنة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، مسعد سعد إبراهيم، 51 سنة باشتباه كسر بالساق اليسرى، وديع مسعد الجوهري، 23 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج.

كما وصل أحمد عبد الله السيد الجميل، 51 سنة، للمستشفى جثة هامدة، وتم وضعه لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المطرية المركزي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.