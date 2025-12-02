عبد الملك بن سراج، عالم النحو الذي حافظ على اللغة العربية قبل سقوط الأندلس

18 حجم الخط

يناسب اليوم ذكرى مولد العالم واللغوي الأندلسي عبد الملك بن سراج عام 1009م، وهو أحد الأسماء التي شكلت المشهد العلمي في قرطبة خلال حقبة ازدهار المعرفة رغم الاضطرابات السياسية التي سبقت سقوط الخلافة الأموية في الأندلس.

من هو ابن سراج ؟

نشأ ابن سراج في قرطبة مركز العلوم والأدب، في زمن تفتح فيه الكتاتيب والمساجد أبوابها أمام حلقات العلماء واللغويين، وتدرج في طلب العلم على يد شيوخ النحو والفقه، وتأثر بالمدرسة البصرية في بنيتها الصارمة، مع إدراكه لطبيعة البيئة الأندلسية التي كانت تميل إلى الجمع بين المدارس، وهو ما جعله من الأصوات التي شاركت في إعادة ترتيب فهم العربية لدى طلاب الأندلس.

واعتمد ابن سراج في دراسته على شروح المتقدمين، لكنه قدم معالجة أكثر هدوءًا وشمولًا لمسائل النحو، مركزًا على ضبط القواعد وربطها بالاستخدامات اليومية في حلقات التدريس، ومع توسع تأثيره العلمي، صار ابن سراج أحد الأسماء التي يرجع إليها الطلاب في قضايا النحو والصرف، خاصة مع انتشار الحاجة إلى ضبط العربية في مجتمع متعدد الخلفيات، عرب، بربر، وأعاجم دخلوا الإسلام حديثًا.

وكان وجوده جزءًا من حركة أكبر هدفت إلى صيانة العربية كلغة دين وحضارة، في ظل مساع لرفع مستوى التعليم اللغوي ومنع تسلل اللحن إلى النصوص الشرعية والأدبية.

حياة وأثر ابن سراج

ابن سراج لم يكن من الأسماء التي تصدرت المشهد مثل ابن حزم أو الزجاجي الأندلسي، لكن مثل نموذجًا للعالم الأندلسي الذي حاول تكييف المدارس التقليدية مع واقع الغرب الإسلامي، حيث عاش ابن سراج المرحلة التي بدأت فيها مؤشرات الانقسام تظهر داخل الدولة، بينما استمرت المؤسسات العلمية في الحفاظ على دورها.

ورغم أن المصادر لم تحفظ كثيرًا من مؤلفاته، لكن ما وصل يشير إلى شخصية علمية دقيقة، توازن بين الالتزام بالمدارس التقليدية وقدرة على تبسيط القواعد وتقديمها بشكل يناسب المتعلمين وهذا الأسلوب جعله جزءًا من سلسلة العلماء الذين حافظوا على جسر حي بين علوم المشرق ومناهج الغرب الإسلامي.

وفاة ابن سراج

توفّي عبد الملك بن سراج سنة 1069م، في زمن تتقلب فيه الأندلس بين قوة الإرث وضعف السياسة، لكن أثره ظل ممتدًا من خلال تلاميذه ومن خلال الدور الذي لعبته حلقات العلم في إبقاء العربية متماسكة في الغرب الإسلامي. وباستعادة ذكراه اليوم، يعود الحديث عن مرحلة كانت المعرفة فيها آخر خطوط الدفاع أمام العواصف السياسية التي لحقت بالأندلس بعد عقود قليلة.

