مذبحة نهر سالادو، آخر رحلات الجيوش المغربية لنصرة الأندلس

في مثل هذا اليوم من عام 1340 ميلادية، دوى صدى واحدة من أكثر المعارك قسوة في تاريخ الأندلس، معركة طريف أو «نهر سالادو»، التي شكلت نقطة النهاية الفعلية للمشاركة المغربية في حروب الأندلس، وأغلقت الباب أمام أي عودة إسلامية إلى شبه الجزيرة الإيبيرية.

أسباب اندلاع معركة نهر سالادو

بدأت فصول المعركة في زمن كانت فيه مملكة قشتالة المسيحية تتوسع بقوة تحت حكم الملك ألفونسو الحادي عشر، بينما كانت مملكة غرناطة، آخر قلاع المسلمين في الأندلس، تستنجد بالمغرب لوقف الزحف المسيحي الذي أخذ يلتهم مدن الجنوب واحدة تلو الأخرى.

واستجاب السلطان أبو الحسن المريني سلطان الدولة المرينية بالمغرب لنداء النصرة، فعبر البحر إلى الأندلس بأسطول ضخم، وجيش يقدر بعشرات الآلاف من المقاتلين، في مشهد أعاد للأذهان أيام المرابطين والموحدين الذين سبقوه في دعم الأندلس.

أما القشتاليون، فهم سكان مملكة قشتالة، إحدى الممالك المسيحية الكبرى في إسبانيا الوسيطة، وكانوا قد تحولوا إلى القوة المركزية في حروب الاسترداد التي استهدفت استرجاع الأندلس من المسلمين منذ القرن الحادي عشر حيث تحالفت قشتالة في هذه المعركة مع مملكة البرتغال المجاورة، لتشكيل جبهة موحدة ضد الجيوش الإسلامية القادمة من المغرب والأندلس.

ووقعت المواجهة الكبرى قرب نهر سالادو، جنوب مدينة طريف، حيث اصطدم جيش المرينيين والمغاربة بجيش قشتالة والبرتغاليين في معركة طاحنة امتدت لساعات طويلة، ورغم شجاعة الفرسان المغاربة وثقل الأسلحة التي حملوها من فاس ومراكش، إلا أن التفوق العددي والتنظيمي للقشتاليين، إضافة إلى الانقسام بين القوات المغربية والغرناطية، أدى إلى انهيار الصفوف وتحول القتال إلى مذبحة قاسية.

نتائج معركة نهر سالادو

انهزمت جيوش المرينيين، وقتل الآلاف من الجنود، وفقد كثير من القادة، وكان ذلك الحدث بمثابة الوداع الأخير للمغاربة في الأندلس، فبعد نهر سالادو، لم تعد فاس ولا مراكش ترسل جيوشًا عبر البحر، وأصبحت مملكة غرناطة منذ ذلك التاريخ وحيدة في مواجهة المد القشتالي، حتى سقطت نهائيًا بعد قرن ونصف في عام 1492.

وتعد المعركة إذن أكثر من مجرد هزيمة عسكرية، بل كانت تحولًا تاريخيًا أنهى مرحلة الوحدة المغربية الأندلسية، وأدخل العالم الإسلامي في غرب البحرالمتوسط زمن الانكفاء بعد قرون من التمدد والازدهار.

