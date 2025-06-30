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ثقافة وفنون

عرض "آخر رايات الأندلس" و"ليلة سقوط القمر" بمهرجان الفرق المسرحية اليوم

المهرجان الختامي
المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، فيتو

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، في دورته السابعة والأربعين، والذي تنظمه حتى 5 يوليو المقبل، في إطار برامج وزارة الثقافة.

عرض آخر رايات الأندلس 

ويشهد اليوم الإثنين، عرضين مسرحيين، الأول بعنوان "آخر رايات الأندلس" لفرقة قصر ثقافة القاهرة، تأليف مصطفى سعيد، وإخراج عمر حسين، ويعرض في السادسة مساء، على مسرح قصر ثقافة روض الفرج.
وتوثق أحداثه لحظة سقوط "الأندلس"، لتكشف عن الصراع من أجل للحفاظ على الأرض والهوية والحضارة.

عرض ليلة سقوط القمر 

أما العرض الثاني فهو بعنوان "ليلة سقوط القمر" لفرقة قومية الإسكندرية، عن نصي "كاليجولا" لألبير كامو، و"يوليوس قيصر" لويليام شكسبير، إعداد أحمد عزت، وأحمد سمير، وإخراج إبراهيم الفرن، ويعرض على مسرح السامر بالعجوزة في التاسعة مساء.

يقدم العرض برؤية جديدة تجمع بين الفلسفة الوجودية وموضوعات السلطة والمؤامرة، وتدور أحداثه حول شخصية الإمبراطور الروماني "كاليجولا"، الذي أصبح مهووسا بفكرة الموت والعبثية في الحياة، بعد وفاة شقيقته، ليخوض رحلة تؤدي به إلى اتخاذ قرارات صادمة ضد رعيته، ما يؤدي إلى سلسلة من الأحداث المأساوية.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة عرض آخر رايات الأندلس عرض ليلة سقوط القمر المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية وزارة الثقافة

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