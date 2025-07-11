متحف الفن الإسلامي بالقاهرة.. نافذة على حضارة تمتد من الأندلس إلى الهند.. يحتوي على أكثر من 100 ألف قطعة نادرة.. والمصاحف الأموية والساعات المائية «أبرز المقتنيات»

في قلب القاهرة، وعلى مقربة من ميدان باب الخلق، يقف متحف الفن الإسلامي شامخًا كواحد من أكبر وأهم متاحف الفنون الإسلامية في العالم.

يمثل هذا الصرح الثقافي العريق نافذة تطل منها الأجيال على قرون من الإبداع الفني والحضاري الذي امتدت جذوره من الأندلس غربًا حتى الهند شرقًا.

متحف الفن الإسلامي بالقاهرة.. أكثر من قرن من التاريخ

تأسس متحف الفن الإسلامي عام 1903، ليكون شاهدًا على غنى وتنوع الفنون الإسلامية.

المبنى بحد ذاته يُعتبر تحفة معمارية، حيث يمزج بين العناصر الإسلامية الأصيلة والطابع الكلاسيكي الأوروبي، مما يعكس روح العصر الذي شُيد فيه.

مقتنيات نادرة من أرجاء العالم الإسلامي في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة

ويضم المتحف أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمثل مختلف الفنون الإسلامية عبر العصور. تتنوع المقتنيات بين المنسوجات، والأخشاب المزخرفة، والزجاج، والخزف، والأسلحة، والمخطوطات النادرة، بالإضافة إلى العملات المعدنية التي تبرز تطور الحضارة الإسلامية.

أبرز القطع التي تجذب انتباه الزائرين هي مصحف يعود إلى العصر الأموي، ومشكاوات مملوكية مزخرفة بدقة، وساعة مائية تعود للقرن التاسع الميلادي.

متحف الفن الإسلامي بالقاهرة.. رسالة حضارية وتعليمية

لا يقتصر دور المتحف على عرض التحف الفنية فقط، بل يمثل مركزًا ثقافيًا وتعليميًا، حيث يستقبل طلابًا وباحثين من شتى أنحاء العالم.

ويقدم المتحف أنشطة وبرامج تعليمية تسلط الضوء على تاريخ الفن الإسلامي وإسهاماته في الحضارة الإنسانية.

متحف الفن الإسلامي بالقاهرة.. التحديات والعودة بعد الأزمة

وتعرض المتحف في عام 2014 لتفجير إرهابي تسبب في أضرار كبيرة للمبنى وبعض مقتنياته لكن الجهود المبذولة من الدولة والمجتمع الدولي أسفرت عن ترميمه وإعادة افتتاحه عام 2017، ليعود المتحف بحلته الجديدة، حاملًا رسالة صمود وأمل في وجه التحديات.

متحف الفن الإسلامي بالقاهرة.. وجهة ثقافية لكل الأعمار

ويشكل متحف الفن الإسلامي وجهة لا غنى عنها لعشاق التاريخ والفنون، حيث يجمع بين الأصالة والحداثة في عرض مقتنياته. يتيح للزوار فرصة فريدة لاستكشاف الروائع التي تجسد جماليات الحضارة الإسلامية وإسهاماتها في مجالات الفنون والعلم.

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