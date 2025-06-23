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محافظات

بتر قدم شاب بسبب الألعاب النارية خلال حفل زفاف بالغربية

بتر قدم شاب بسبب
بتر قدم شاب بسبب الألعاب النارية خلال حفل زفاف بالغربية

شهدت قرية ميت يزيد التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، واقعة مأساوية قلبت أجواء الفرح إلى حزن شديد، بعدما أُصيب شاب يُدعى فتحي وحيد بإصابة خطيرة في قدمه جراء الألعاب النارية التي أُطلقت خلال إحدى حفلات الزفاف بالقرية.

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وكان الشاب يشارك كغيره من أبناء القرية في أجواء الاحتفال، ويقف وسط الحضور مستمتعًا بالأجواء، قبل أن تنطلق ألعاب نارية وشماريخ بشكل عشوائي، مما أدى إلى إصابته بإصابة بالغة في قدمه.

تم نقل الشاب على الفور إلى المستشفى في حالة حرجة، إلا أن الأطباء اضطروا إلى اتخاذ قرار ببتر قدمه لإنقاذ حياته، وسط حالة من الصدمة بين أهالي محافظة الغربية وأسرته.
 

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وفي سياق آخر، كانت قد قررت جهات التحقيق بقسم شرطة أول طنطا، بمحافظة الغربية، حبس متسولة وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامهما بقتل الدكتور سعيد رضوان، طبيب المخ والأعصاب.

 

تلقى قسم شرطة أول طنطا بلاغًا بالعثور على جثة الدكتور سعيد رضوان، 75 عامًا، مكبل اليدين والفم داخل شقته بشارع النادي. وبعد جهود مكثفة، تمكنت أجهزة البحث الجنائي من كشف لغز الجريمة، حيث تبين أن وراءها سيدة متسولة وزوجها، مبيض محارة.

كشفت تحريات مباحث قسم شرطة أول طنطا، برئاسة الرائد أحمد الكفراوي، أن السيدة المتسولة كانت تتردد على الطبيب المجني عليه في الأعياد والمناسبات بقصد طلب المساعدة المالية. وفي يوم الجريمة، استعانت بزوجها وتوجها إلى منزل الطبيب

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