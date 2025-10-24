الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس 3 عاطلين بتهمة بيع الألعاب النارية عبر مواقع التواصل بالقليوبية

حبس المتهمين، فيتو
حبس المتهمين، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة بيع الألعاب النارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة القليوبية.

 

كانت أجهزة وزارة الداخلية، ألقت القبض على 3 عاطلين بتهمة بيع الألعاب النارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة القليوبية.

 

كانت أجهزة وزارة الداخلية، رصدت  ترويج إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي لبيع الألعاب النارية، وبالفحص تم تحديد وضبط القائمين على الصفحة، وهم 3 عاطلين – مقيمون بمحافظة القليوبية، وبحوزتهم أكثر من 13 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بالنشاط الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القليوبية محافظة القليوبية بيع الألعاب النارية وزارة الداخلية

مواد متعلقة

إصابة شاب صدمته دراجة بخارية بطوخ في القليوبية

ضبط طن أسماك ولحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في القليوبية
ads

الأكثر قراءة

بتحسين الرؤية البصرية للطريق الدائري، القاهرة تعلن استعداداتها لافتتاح المتحف المصري الكبير

وزير الأوقاف السابق: الأقصى عهدة إسلامية خالصة ولا تنازل عن ذرة تراب

أحمد مالك أفضل ممثل.. وليا دروكير أفضل ممثلة بمهرجان الجونة السينمائي 2025

عباقرة ولكن مجهولون.. أبان المُحاربي، صحابي رأى إبط رسول الله

حريق يلتهم منزلا وحوشا بسوهاج دون خسائر في الأرواح

الهلال السوداني يتأهل لدور المجموعات بأبطال أفريقيا على حساب البوليس الكيني

بعد إعلان زواجهما، معلومات عن أحمد الجنايني زوج منة شلبي وحقيقة ارتباطه بآيتن عامر

نتيجة مباراة الزمالك وديكيداها بعد مرور 15 دقيقة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر صرف الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع بتروجت.. الزمالك والبنك الأهلي.. ريال مدريد ضد برشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الدعاء مستجاب عند المصافحة بين المسلمين؟ الإفتاء توضح

وزير الأوقاف السابق: الأقصى عهدة إسلامية خالصة ولا تنازل عن ذرة تراب

غزوة ذات الرقاع، أشهر الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الأولى

المزيد
الجريدة الرسمية