حبس 3 عاطلين بتهمة بيع الألعاب النارية عبر مواقع التواصل بالقليوبية

أمرت النيابة العامة بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة بيع الألعاب النارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة القليوبية.

كانت أجهزة وزارة الداخلية، ألقت القبض على 3 عاطلين بتهمة بيع الألعاب النارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة القليوبية.

كانت أجهزة وزارة الداخلية، رصدت ترويج إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي لبيع الألعاب النارية، وبالفحص تم تحديد وضبط القائمين على الصفحة، وهم 3 عاطلين – مقيمون بمحافظة القليوبية، وبحوزتهم أكثر من 13 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

وبمواجهتهم اعترفوا بالنشاط الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.