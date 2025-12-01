بدء التحقيق في اتهام أرملة إبراهيم شيكا لأسرته بالتشهير وانتهاك حرمة الحياة الخاصة

18 حجم الخط

بدأت النيابة العامة التحقيق في بلاغ رسمي تقدمت به إسراء أيمن السيد عبده، الشهيرة باسم «هبة التركي»، أرملة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك الراحل، إلى مكتب النائب العام تحت رقم 97523 عرائض النائب العام.

ويشمل البلاغ عددًا من أفراد عائلة زوجها السابق، بتهم التشهير بها، والسب والقذف، والتنمر، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتضمن البلاغ أن السيدة كانت نموذجًا للزوجة الداعمة خلال رحلة مرض زوجها بـ السرطان حتى وفاته، ولم تتقدم بأي بلاغات سابقة ضد أسرته احترامًا للعلاقات الأسرية وحرصًا على سمعة الأبناء.

إلا أنها فوجئت منذ يونيو 2025 بحملة ممنهجة ضدها، قادها المشكو في حقهم عبر عدة حسابات على تطبيق تيك توك، تضمنت نشر فيديوهات يومية تحمل أخبارًا كاذبة واتهامات تهدف إلى النيل من سمعتها، من بينها وصفها بالخيانة وترويج ادعاءات بأنها «تاجرت بمرض زوجها».

وطالبت الشاكية النائب العام بندب التحقيق في الوقائع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية سمعتها وحقوقها وحقوق أبنائها.

قرار عائلة إبراهيم شيكا سب وقذف

وعلى جانب آخر، قالت هبة التركي، أرملة لاعب الزمالك السابق، إنها فوجئت بقرار عائلة زوجها الراحل إبراهيم شيكا واعتبرته "سبًّا وقذفًا"، مؤكدة ثقتها الكاملة في القضاء المصري.

وأضافت أرملة إبراهيم شيكا، خلال حديثها ببرنامج “حديث اليوم” الذي تقدمه رحاب فارس بقناة “الحدث اليوم”، أنها تمتلك كل التقارير الطبية التي توثق رحلة علاج زوجها منذ إصابته بالسرطان وحتى وفاته، مؤكدة أنها لم ترفض تقديمها، وأن المحامين يعملون على تسليمها للنيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.