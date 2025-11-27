طريقة عمل سموزي الجوافة، لذيذ ومقوي جيد للمناعة

18 حجم الخط

طريقة عمل سموزى الجوافة، الجوافة من ألذ الفواكه الطبيعية وأكثرها فائدة، ودمجها في سموزي كريمي يعطي مشروب صحي لذيذ.

وطريقة عمل سموزى الجوافة،سهلة وبسيط وغير مكلف، ومناسب للأطفال والكبار، خصوصا في الجو الحار، وتتفن ربات البيوت فى طرق تحضيره فى المنزل.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل سموزى الجوافة.

مكونات عمل سموزى الجوافة:

3 ثمرات جوافة ناضجة ومتوسطة الحجم

كوب حليب بارد أو ماء مثلج حسب الرغبة

3 ملاعق كبيرة من السكر أو العسل

نصف كوب زبادي اختياري لزيادة القوام الكريمي

ثلج مجروش

نصف ملعقة صغيرة فانيليا اختياري

عصير نصف ليمونة لمنع الاسوداد وإضافة نكهة منعشة

طريقة عمل سموزى الجوافة:

اغسلي الجوافة جيدا، وقطعيها نصفين.

إذا كنتى تفضلين عصير ناعم، يمكنك إزالة البذور قبل الخلط خاصة للأطفال.

قطعي الجوافة مكعبات صغيرة وضعيها في الخلاط.

أضيفي إلى الخلاط الحليب أو الماء المثلج، والزبادي والسكر أو العسل، وعصير الليمون، والفانيليا، وكمية من الثلج.

ابدئي الخلط على سرعة متوسطة، ثم عالية حتى يصبح السموزي ناعم وكريمي.

لو كنتى تريدين عصير خفيف أو للأطفال قومي بتصفية السموزي بمصفاة ضيقة للتخلص من أي بقايا للبذور.

أعيدي السموزي إلى الخلاط مع الثلج للحصول على قوام متجانس.

اسكبي السموزي فورا في أكواب التقديم.

زينيه بشريحة جوافة أو نعناع.

قدميه وهو بارد جدا للحصول على أفضل طعم.

للحصول على أفضل سموثي جوافة، استخدمي جوافة ناضجة لتعطي طعم حلو طبيعي.

كلما زادت كمية الثلج، كلما كان السموزي أكثر سماكة وانتعاش.

إزالة البذور تعطي قوام أكثر نعومة.

لا تتركي السموزي مدة طويلة، فهو يتغير لونه بسبب الأكسدة.

إضافة القليل من الليمون تمنحه نكهة جميلة وتحفظ لونه.

فوائد الجوافة لصحة الجسم

غنية بفيتامين C، وبالتالى تساعد على رفع المناعة ومقاومة نزلات البرد.

تعزز صحة الجهاز الهضمي، بفضل الألياف الطبيعية التي تسهل الهضم.

مفيدة للبشرة، لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي تحارب التجاعيد.

تحافظ على صحة القلب، لأنها تساعد في خفض الكوليسترول الضار.

مشبعة ومنخفضة السعرات، مما يجعلها خيار مثالي للدايت

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.