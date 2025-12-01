الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

نتفليكس تكشف عن بوستر وفيديو تشويقي لمسلسل "Cashero" بطولة لي جون هو

مسلسل Cashero، فيتو
مسلسل Cashero، فيتو
من المتوقع أن يحقق مسلسل “Cashero”، وهو العمل الرئيسي الذي ستطلقه شبكة نتفليكس نهاية العام، نجاحا كبيرا مع اقتراب موعد عرضه في 26 ديسمبر الجاري، وقد شهدت التوقعات ارتفاعا هائلا بعد أن كشفت المنصة، في الأول من ديسمبر، عن الملصق الدعائي والفيديو التشويقي الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة.

وأثارت هذه المعاينات موجة من الحماس العارم عبر مجتمعات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، اجتذب العرض المسبق ردود فعل عالمية سريعة.

دراما Cashero

تدور أحداث المسلسل المقتبس من ويبتون شهير يحمل الاسم نفسه، حول "سانج وونج" ويؤدي دوره لي جون هو، وهو موظف حكومي يكافح لتوفير المال من أجل الزواج والمنزل، والذي يكتشف فجأة أنه يمتلك قوة خارقة تزداد قوة بزيادة كمية النقود التي يحملها، ولكن المفارقة تكمن في أنه في كل مرة يستخدم فيها هذه القوة، تتلاشى النقود التي في يده كالغبار، ويمزج "كاشيرو" بين الكوميديا والواقعية ليقدم عالما "تصبح فيه النقود حرفيا قوة خارقة".

وترك الملصق التشويقي انطباعا قويا، حيث يظهر "سانج وونج" وهو يحدق بعجز في النقود التي تنزلق من بين أصابعه، مما يلخص المفارقة الساخرة لرجل لا يستطيع استخدام قدراته المكتشفة حديثا بحرية، ويلخص الشعار المرفق بالملصق الصراع الذي يواجهه موظف مكتب عادي يتحول فجأة إلى "بطل قائم على النقد": "ماذا يفترض بي أن أفعل؟ يريدون مني أن أقوم بأعمال صالحة بأموالي الخاصة".

يوضح الفيديو التشويقي الذي صدر مؤخرا، ومدته دقيقتان، عالم المسلسل الفريد بوضوح وسرعة، ففي أحد المشاهد، يشرح "سانج وونج" لصديقته "مين سوك" (تلعب دورها كيم هي جون) أنه يكتسب القوة من خلال حمل النقود، ولكنه يخسر تلك النقود بمجرد استخدام قدرته الخارقة.

توقعات بالنجاح لمسلسل Cashero

يرتبط هذا الحماس أيضا بسلسلة النجاحات الكبرى الأخيرة للي جون هو، فمنذ إنهاء خدمته العسكرية، قدم نجاحات متتالية في التقييمات مع مسلسل "The Red Sleeve" لقناة إم بي سي، و"King the Land" لقناة جي تي بي سي، ومؤخرا "Typhoon Family" لقناة تي في إن.

ومن المتوقع أن يواصل مسلسل "Cashero" نجاحه، خاصة وأنه أول ظهور للي جون هو في دور بطولة لعمل أصلي على نتفليكس يندرج ضمن سرد الأبطال الخارقين ذوي الحياة اليومية والواقعية.

