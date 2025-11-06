مفاجآت دراما رمضان 2026، محمد سامي ممثل لأول مرة ويوسف الشريف يعود للسباق

18 حجم الخط

يبدو أن موسم دراما رمضان المقبل سوف يشهد العديد من المفاجآت التي لم يتوقعها الجمهور، فكانت الأعوام الماضية لم تشهد تغيرات على مستوى أبطال المسلسلات، وكانت تتكرر الوجوه كل عام، لكن الأمر سوف يكون مختلفًا في شهر رمضان 2026.

موسم دراما رمضان 2026

البداية مع المخرج محمد سامي الذي يعود للأضواء من جديد بعد أن قرر اعتزال الإخراج الدرامي، حيث فجر مفاجأة من العيار الثقيل، وهو أنه سوف يشارك في مسلسلات رمضان، لكن هذه المرة كممثل وليس مخرجًا.

وأكد سامي أنه يستعد لأولى بطولاته الدرامية من خلال مسلسل يحمل اسم "8 طلقات"، ويشاركه البطولة فتحي عبد الوهاب وإنجي المقدم وميرنا نور الدين ونور الغندور.

أما المفاجأة الثانية هي عودة الفنان يوسف الشريف إلى المنافسة الرمضانية بعد غياب خمسة أعوام، حيث كانت آخر مشاركته عام 2021 من خلال مسلسل "كوفيد 25"، واختفى بعدها دون الكشف عن أسباب ذلك، لكنه يعود من خلال مسلسل يحمل اسم "فن الحرب"، وتشاركه البطولة الفنانة ريم مصطفى وعدد من النجوم الآخرين.

وثالث هذه المفاجآت هي دخول الفنان ماجد الكدواني المنافسة الدرامية الرمضانية للمرة الأولى، حيث يخوض تجربة البطولة المطلقة من خلال مسلسل يحمل اسم "سنة أولى طلاق"، والذي يعرض في شهر رمضان المقبل، وتعد هذه الخطوة هي الأجرأ بالنسبة لماجد الكدواني، الذي كان يرفض المشاركة في بطولة أي عمل درامي، خوفًا من الفشل، خاصة أن المسلسلات التليفزيونية تختلف بشكل كبير عن الأعمال السينمائية.

وتعود الفنانة هند صبري إلى مسلسلات رمضان من خلال مسلسل درامي جديد من تأليف عباس أبو الحسن وإخراج حسين المنباوي، وذلك بعد أن غابت قرابة الخمس سنوات أيضًا عن الموسم الدرامي الأشهر، واكتفت بتقديم بعض الأعمال الدرامية القصيرة التي تعرض عبر المنصات الإلكترونية.

أما الفنان ماجد المصري فيخوض تجربة البطولة المطلقة من خلال موسم دراما رمضان المقبل، حيث تعاقد على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "أولاد الراعي"، وهو العمل الذي يشهد عودة ماجد إلى البطولات المطلقة بعد غياب أكثر من عشرين عامًا، حيث كانت أخر بطولاته المطلقة مسلسل "لدواع أمنية"، الذي شارك في بطولته كمال الشناوي ومنة شلبي وآخرين.

وتعود الفنانة غادة عبد الرازق للتعاون مجددا مع السيناريست أيمن سلامة، بعد انقطاع استمر اكثر من ست سنوات، فعلى الرغم من تحقيقهما نجاحا كبيرا معًا من خلال مسلسل "حكاية حياة " و"مع سبق الإصرار"، إلا أن السنوات الماضية شهدت قطيعة بينهما دون الكشف عن أسبابها، لكن سوف يعود تعاونهما معًا في شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل "عاليا"، الذي يخرجه أحمد حسن.

مسلسلات رمضان 2026

ويشهد السباق الدرامي لرمضان 2026، صعود بعض النجوم الشباب وقيامهم ببطولات مطلقة للمرة الأولى، وعلى رأسهم الفنان مصطفى غريب الذي تعاقد على أولى بطولاته من خلال مسلسل يحمل اسم "بحجر واحد" ويشارك فيه المطرب والممثل دياب وعدد من النجوم الشباب.

ومن بين الأعمال الدرامية التي سوف تكون مفاجأة للجمهور والتي تعرض في شهر رمضان القادم، مسلسل "رأس الأفعى" للفنان أمير كرارة وشريف منير، حيث يشهد العمل عودة الأعمال الدرامية الوطنية، التي ترصد بعض الأحداث الحقيقية التي جرت خلال السنوات الماضية على الصعيد السياسي، والعمل يتكون من 30 حلقة يكتبها هاني سرحان وإخراج محمد بكير ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم ضيوف الشرف.

