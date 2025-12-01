أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، 180 جنيها ارتفاعا فى سعر جرام الذهب خلال أسبوع، البورصة تخسر 3 مليارات جنيه بختام التعاملات

18 حجم الخط

بنك مصر يعلن تعيين عمرو دمرداش رئيسًا لقطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة

أعلن بنك مصر تعيين عمرو دمرداش في منصب رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة بالبنك.

ويمتلك عمرو دمرداش خبرة مصرفية تمتد لما يقارب ثلاثين عامًا، شغل خلالها عددًا من المناصب القيادية في مؤسسات مصرفية كبرى داخل مصر وخارجها، من بينها البنك الأهلي المتحد، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك باركليز مصر، والبنك التجاري القطري، والبنك التجاري الدولي (CIB).

وانضم الدمرداش إلى بنك مصر في نوفمبر 2020 كمدير عام لائتمان الشركات بقطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة، قبل أن يتولى منصب رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر اعتبارًا من يوليو2022، ليعود اليوم لقيادة واحد من أهم القطاعات الاستراتيجية داخل البنك.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود بنك مصر لتعزيز كوادره القيادية ودعم قطاعاته الحيوية بخبرات مصرفية راسخة، بما يسهم في دعم خطة البنك التوسعية وترسيخ مكانته كأحد أكبر المؤسسات المالية في مصر والشرق الأوسط.



180 جنيها ارتفاعا فى سعر جرام الذهب خلال أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ خلال تعاملات الأسبوع الجارى وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 السبت الماضى نحو 5450 جنيها ليصل نحو 5630 جنيها اليوم الإثنين.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 السبت الماضى نحو 4671 جنيها حتى وصل الى مستويات 4825 جنيها اليوم.

وسجل سعر جرام الذهب 24 فى بداية تعاملات الأسبوع نحو 6228 جنيها وارتفع الى مستويات 6434 جنيها

وشهدت أسواق الذهب العالمية، يوم الجمعة، حالة من التذبذب وارتفاع في الأسعار عقب عطل فني طارئ في بورصة شيكاغو، ما أضاف حالة من الارتباك للمتداولين وسط ظروف سوقية متوترة بالفعل.

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.25% ليصل إلى 4212 دولارا للأونصة، وفقًا لمؤشر "بلومبرج".

وتسبب العطل الفني في تعليق التداول الإلكتروني المباشر وعقود الذهب الآجلة، مما أدى إلى صعوبات عملية للمتداولين في إدارة مخاطرهم واتساع الفجوة بين الأسعار الفورية في لندن والأسعار الآجلة.

CIB يوقع شراكة استراتيجية مع منصة INVIA



في إطار استراتيجيته المستمرة لتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين رواد الأعمال، أعلن البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن توقيع شراكة استراتيجية مع منصة INVIA، وهي منصة ذكية لإدارة العمليات المالية تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من إدارة شؤونها المالية بكفاءة وذكاء.

وقد أُقيمت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي للبنك التجاري الدولي بالقاهرة، بحضور قيادات البنك وشركة INVIA وعدد من مسؤولي قطاع الأعمال والتجزئة المصرفية، في خطوة تعكس التزام الجانبين بدعم بيئة الأعمال وتمكين الشركات من تحقيق نمو مستدام وشامل.

تعكس هذه الشراكة التزام البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، وركيزة أساسية لتحقيق أهداف الشمول المالي والتنمية المستدامة في مصر. وتهدف الشراكة إلى توفير منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية والمالية التي تساعد الشركات على إدارة مواردها المالية بمرونة أكبر، وتعزيز قدراتها التنافسية في السوق.

تتيح منصة INVIA لأصحاب المشروعات إدارة عملياتهم المالية بسهولة من خلال نظام رقمي شامل يعتمد على تقنيات الأتمتة والتحليل الذكي، مما يوفّر وقت وجهد رواد الأعمال ويساعدهم على التركيز على تطوير أعمالهم. وتشمل المنصة أدوات لإدارة الحسابات الآلية، وتحليل الأداء المالي في الوقت الفعلي، وتخطيط التدفقات النقدية بطريقة مبتكرة تسهّل عملية اتخاذ القرار وتنمية الأعمال بثقة.

وقال الأستاذ ياسر عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات التجزئة المصرفية والخدمات التجارية بالبنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB: “يمثل دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد الأعمدة الرئيسية في استراتيجية CIB طويلة المدى لتعزيز التنمية الاقتصادية والشمول المالي.

نحن نؤمن بدور هذا القطاع في دفع عجلة النمو وخلق فرص العمل، ولذلك نستثمر في بناء منظومة متكاملة تدعمه من خلال الحلول المالية والشراكات الاستراتيجية. وتُعد شراكتنا مع INVIA خطوة جديدة نحو تحقيق رؤيتنا في تمكين الشركات من النمو والمنافسة في بيئة أعمال سريعة التطور.”

من جانبه، أكد هاني الديب، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات التجارية بالبنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB:

“يحرص CIB على تمكين عملائه من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية، التي تساعدهم على إدارة أعمالهم بكفاءة أكبر واغتنام فرص النمو. التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية المبتكرة مثل INVIA يعكس توجهنا نحو تقديم حلول عملية وذكية تواكب احتياجات السوق، وتساعد عملاءنا على التوسع بثقة في بيئة اقتصادية تتطور بسرعة.”

وقال يحيى عاشور، الشريك المؤسس لشركة INVIA: “تمثل شراكتنا مع CIB خطوة استراتيجية نحو إعادة تعريف طريقة إدارة الشركات الصغيرة لأعمالها المالية في مصر. صممنا INVIA لتكون منصة ذكية وسهلة الاستخدام، تُمكّن رواد الأعمال من التحكم في عملياتهم المالية دون تعقيد، وتتيح لهم التركيز على تنمية مشروعاتهم. ومن خلال التعاون مع مؤسسة مصرفية رائدة بحجم وخبرة CIB، نستطيع الآن توسيع نطاق رؤيتنا لتصل إلى آلاف الشركات التي تبحث عن حلول مالية رقمية موثوقة وفعالة.”

أودي تكشف عن تحديثات جديدة لطرازات 2026

تستعد أودي لإطلاق مجموعة من التحديثات لطرازات عام 2026، تشمل سيارات A5 وA6 وQ5، بالإضافة إلى الطرازات الكهربائية مثل Q6 e-tron وأودي A6 e-tron 2026، وشملت التحديثات برنامج الأمان عجلة القيادة.

وأجرت أودي التحديث الداخلي لسيارات أودي A6 e-tron 2026 الداخلية، بعد شكاوى متزايدة من العملاء حول الميزات الرقمية البحتة، قررت أودي العودة إلى ما يفضله السائقون.

إصلاح الميزات الداخلية المكروهة (H3)

أزرار عجلة القيادة اللمسية: مثل فولكس فاجن، أدركت أودي أن العملاء لم يتقبلوا أزرار عجلة القيادة اللمسية (Capacitive Buttons) التي تتطلب ضغطًا دقيقًا ويصعب استخدامها أثناء القيادة.

وستعتمد جميع الطرازات أودي A6 e-tron 2026، عجلة قيادة مُعاد تصميمها مزودة بعنصري تحكم في التمرير الماديين (Two Physical Scroll Controls)، مما يعيد الدقة الملموسة التي افتقدها العديد من السائقين.



بالنسبة لجميع الطرازات المبنية على منصة الأداء الكهربائية (PPE – Premium Platform Electric)، بما في ذلك أودي A6 e-tron 2026، يتلقى نظام الكبح المتجدد (Regenerative Braking) المزيد من التحسين:

القيادة بدواسة واحدة سيتمكن السائقون من استخدام وضع التشغيل الحقيقي بدواسة واحدة (True One-Pedal Operation)، حيث يمكن إيقاف السيارة بسلاسة دون الحاجة إلى الضغط على المكابح الاحتكاكية، مما يزيد من كفاءة استعادة الطاقة في شوارع جدة المزدحمة.

وضع Dynamic Plus سيستمتع عملاء S5 وS6 e-tron بإضافة وضع القيادة Dynamic Plus، الذي صُمم لزيادة ديناميكيات كلا الطرازين إلى أقصى حد، مما يسمح بالانحراف المتحكم به (Controlled Oversteer) على الرغم من أنظمة الدفع الرباعي كواترو (Quattro) المتقدمة.



تطرح أودي أيضًا إصدارًا أكثر تقدمًا من نظام مساعدة السائق عبر طرازات PPE وPPC، مما يضيف مزايا تكنولوجية ترفع من مستوى المنافسة.





ديسمبر يشهد هبوط أسعار سيارات شانجان بقيمة 100 ألف جنيه



سيارات شانجان، شهدت أسعار سيارات شانجان في السوق المحلي تراجعا كبيرا في الأسعار يصل نحو 100 ألف جنيه، مما يساهم ذلك في تنشيط حركة المبيعات محليا، وبدأت المعارض تطبيق الأسعار الجديدة من اليوم الإثنين.

أخطر الوكيل المحلى للعلامة التجارية شانجان كافة الموزعين والتجار بالاسعار الجديدة لسيارات شانجان فى السوق المحلى بعد تراجع الأسعار.

ونرصد في التقرير التالي الأسعار وهي:-

وزُودت سيارات شانجان Uni بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 تيربو، ينتج قوة قدرها 177 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 300 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة

مواصفات ووسائل الأمن والسلامة لسيارات شانجان

وسائد وستائر هوائية للمقاعد الأمامية والجانبية

وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل

ونظام الثبات الإلكتروني

وبرامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات

وفرامل يد إلكترونية ذات تعليق تلقائي

بالإضافة إلى أجهزة تحذير المسافات الخلفية والأمامية

عجلة قيادة قابلة للإمالة والامتداد

وفرش جلد للمقاعد الداخلية، وخاصية التهوية بالمقاعد الأمامية

وإمكانية طي المقاعد الخلفية ومسند يد خلفي وشاحن USB X3

وتكييف هواء أوتوماتيك

وثلاجة بمسند اليد الأمامي

وفتحات تهوية خلفية للتكييف

وشاشة عداد LCD 10.3 بوصة

وناقل حركة إلكتروني

مع إمكانية تعديل مقعد السائق والراكب الأمامي كهربائيًّا

ووجود داعم قطنية لكرسي السائق

وسخانات بالمقاعد الأمامية





البورصة تخسر 3 مليارات جنيه بختام تعاملات أولى جلسات شهر ديسمبر



تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الإثنين، أولى جلسات شهر ديسمبر، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.878 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 40693 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 50397 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 18386 نقطة، وثبت مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" عند مستوى 4494 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 12288 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 16430 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 4302 نقطة.









انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور



سعر السمك اليوم، شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025 تباينًا ملحوظًا بين الانخفاض في بعض الأصناف واستقرار أخرى، وذلك وفق آخر تحديثات السوق في قطاع الأسماك، أحد أهم القطاعات الغذائية ذات الطلب المرتفع داخل الأسواق المصرية.

أسعار البلطي وأسماك المياه العذبة

البلطي الممتاز: بين 58 و62 جنيهًا بانخفاض جنيه واحد.

البلطي المتوسط: بين 51 و57 جنيهًا.

البلطي الأسواني: من 30 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

قشر البياض: بين 180 و300 جنيه.

البياض الأملس البلدي: من 150 إلى 250 جنيهًا.

الثعابين: بين 100 و600 جنيه للكيلو.

أسعار المكرونة والسبيط والقرش

المكرونة السويسي: من 75 إلى 135 جنيهًا بانخفاض 15 جنيهًا.

المكرونة المجمدة: بين 30 و60 جنيهًا.

السبيط: بين 250 و400 جنيه للكيلو.

سمك القرش: من 100 إلى 150 جنيهًا.

سمك حدادي: بين 30 و50 جنيهًا.

المرجان المجمد: بين 30 و60 جنيهًا.















