سعر العقود الآجلة للذهب يسجل 3600 دولار مع رهانات خفض الفائدة

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي اليوم الأربعاء، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفيدرالي الأمريكي على خفض الفائدة في سبتمبر الجاري.

سعر التسليم الفوري للذهب

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بأقل من 0.1% إلى 3535 دولارًا للأونصة، أما سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر فقد زاد بنحو 0.3% إلى 3600 دولار للأونصة، بحسب شبكة CNBC عربية.

وتشير توقعات المتعاملين حاليًا إلى احتمالات بنسبة 92% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الشهر الجاري، وذلك بحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.ئي. وعادة ما ينتعش الذهب، الذي لا يدر عائدًا، في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة.

وقال صندوق إس.بي.جي.آر جولد تراست، وهو أكبر صندوق تداول في العالم مدعوم بالذهب: إن حيازاته مع المعدن الأصفر ارتفعت بنسبة 1.32% إلى 990.56 طن أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2022.

من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء بأن واشنطن بحاجة إلى خفض "جاد للغاية" للفائدة، إذ وجه الرئيس الأمريكي على مدار أشهر انتقادات لرئيس الفيدرالي جيروم باول، بسبب التجديد المكلف لمقر البنك المركزي في واشنطن.

كما تتجه الأنظار حاليًا صوب تقرير الوظائف الأمريكية عن أغسطس، والمقرر صدوره في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد أضاف 78 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقارنة بـ73 ألفًا في يوليو.

وعلى صعيد التطورات التجارية، أعلنت إدارة ترامب أنها ستطلب من المحكمة العليا إصدار حكم عاجل بشأن الرسوم الجمركية التي خلصت محكمة استئناف أمريكية إلى أنها غير قانونية في قرار الأسبوع الماضي.

