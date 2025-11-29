أسعار سيارات أفاتار في مصر

18 حجم الخط

طرح الوكيل الحصري لعلامة أڤاتار العالمية، سيارتها أڤاتار 11 وأڤاتار 12، لأول مرة في السوق المحلي، لتبدأ فصلًا جديدًا في مسيرة التحول نحو السيارات الكهربائية الفاخرة والمتطورة في السوق المصري.



وأطلقت سيارات أڤاتار 11 SUV بثلاث فئات مختلفة نرصد اسعارها ومواصفات في التقرير التالي خلال شهر نوفمبر وهي:



أڤاتار 11 – Luxury (RWD) بسعر 2,930,000 جنيه مصري



يصل سعر فئة أڤاتار 11 – Performance (AWD) تأتي بسعر 3,230,000 جنيه مصري



وتأتي فئة أڤاتار 11 – Premium (AWD) بسعر 3,430,000 جنيه مصري



بينما تأتي أڤاتار 12 Sedan بفئتين هما:



أڤاتار 12 – Luxury (RWD) بسعر يبدأ من 2,990,000 جنيه مصري



وأڤاتار 12 – GT (AWD) بسعر يبدأ من 3,480,000 جنيه مصري





حصلت السيارة على هندسة متطورة ومواصفات قوية

تأتي سيارة أڤاتار 11 بمواصفات متقدمة تلبي أعلى معايير الأداء والراحة. أبعاد السيارة تصل إلى 4880 مم طولًا و1970 مم عرضًا و1601 مم ارتفاعًا، مع قاعدة عجلات بطول 2975 مم، وتتوفر بعدد مقاعد يصل إلى 5 مقاعد في نسختي Luxury – RWD وPerformance – AWD، و4 مقاعد في نسخة Premium – AWD. تبلغ سعة الشنطة الخلفية 395 لترًا، بينما يصل سعة التخزين الأمامي إلى 94 لترًا.



تعتمد السيارة على بطارية بسعة 116.8 kWh في نسخ AWD و90.4 kWh في نسخة RWD، مع أقصى قدرة للشحن السريع DC تصل إلى 240 kW، ما يسمح بالشحن من 30% إلى 80% خلال 15 دقيقة في نسخة RWD و25 دقيقة في نسخ AWD. كما تدعم السيارة شحن AC بقدرة 11 kW وبروتوكول CCS2 الأوروبي، بالإضافة إلى خاصية V2L لتشغيل الأجهزة الكهربائية حتى 3.3 kW.



وتتميز أڤاتار 11 بأنظمة تعليق مستقلة بالكامل (Double Wishbone + Multi-Link)، بالإضافة إلى أعلى مستوى من أنظمة الأمان المتقدمة ADAS، لتجمع بين الأداء الرياضي والأمان والتقنيات الذكية.





فئة Luxury RWD - مصممة بـ5 مقاعد

تأتي فئة Luxury – RWD لتقدّم توازنًا مثاليًا بين الأداء القوي والتجهيزات الفاخرة، مع اعتمادها على نظام الجر الخلفي ومحرك كهربائي بقوة 309 حصان، وقدرة تسارع من صفر إلى 100 كم/س في 6.6 ثانية. وتتميز هذه الفئة ببطارية سعة 90.4 كيلووات/ساعة تُمكّنها من تحقيق مدى كبير مع سرعة شحن فائقة من 30% إلى 80% خلال 15 دقيقة فقط. وتشتمل الفئة على مجموعة واسعة من التجهيزات الداخلية تشمل المقاعد الأمامية المزودة بالتبريد والتدفئة والمساج، والنظام الصوتي من Meridian المكوّن من 25 سماعة، والإضاءة الداخلية الأنيقة، إلى جانب فتحة السقف البانورامية.

أما من حيث التصميم الخارجي، فتأتي السيارة بجنوط قياس 21 بوصة وأبواب مزودة بخاصية الشفط، ما يجعلها خيارًا يقدم قيمة استثنائية للعملاء الباحثين عن سيارة كهربائية فاخرة ومتوازنة في الأداء.





أما فئة Performance – AWD فهي الخيار الموجّه لعشّاق القوة والأداء الرياضي، حيث تعتمد على منظومة دفع رباعي بمحركين كهربائيين يولدان قوة تصل إلى 570 حصان وعزم دوران 650 نيوتن متر، ما يمنح السيارة قدرة على الانطلاق من صفر إلى 100 كم/س خلال 4.5 ثانية. وتأتي الفئة ببطارية أكبر بسعة 116.8 كيلووات/ساعة، ونظام تعليق أكثر تطورًا، وجنوط رياضية قياس 22 بوصة. وعلى مستوى التجهيزات، تمت إضافة أبواب كهربائية بالكامل، وسبويلر خلفي متحرك، وإضاءة محيطية ديناميكية، وتُعد هذه الفئة من أكثر الإصدارات تكاملًا، حيث تجمع بين الأداء العالي والفخامة المتقدمة.



فئة Premium AWD - مصممة ب 4 مقاعد

وتأتي فئة Premium – AWD على رأس منظومة أڤاتار 11 باعتبارها الفئة الأفخم والأكثر تميزًا، إذ تعتمد على نفس أداء فئة الـ AWD بقوة 570 حصان، ولكن مع تركيز كامل على تجربة الرفاهية المطلقة داخل المقصورة. وتتميز هذه الفئة بتكوين داخلي 4 مقاعد VIP مع مسند وسطي فاخر وتجهيزات مخصصة لراحة ركاب الصف الخلفي، تشمل التحكم الكهربائي الكامل في المقاعد المزودة بالتسخين والتبريد والمساج، بالإضافة إلى وحدة شحن لاسلكي إضافية في الخلف وزر الـ Boss للتحكم في مقعد الراكب الأمامي من المقاعد الخلفية، إلى جانب خامات داخلية أعلى من Napa Gray وNapa Red وCotton White. بينما تمنح تجهيزات الراحة الخلفية للسيارة طابعًا تنفيذيًا يناسب رجال الأعمال والتنقل الفاخر. وتأتي السيارة بنفس التجهيزات التقنية والأنظمة الذكية المتقدمة المتوفرة في فئة Performance، لتجمع بين أقصى مستويات الفخامة والأداء.



أڤاتار 12… فخامة مستقبلية وتقنيات رائدة

بينما تأتي سيارة أڤاتار 12 بتجهيزات ومواصفات فائقة تجمع بين الأداء الرياضي، الفخامة، والتقنيات الذكية. وتعتمد السيارة على بطارية بسعة 94.5 كيلو وات ساعة تدعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 240 كيلووات، ما يسمح بالوصول من 30% إلى 80% خلال 20 دقيقة فقط، إلى جانب دعم الشحن المتردد 11 كيلووات وفق بروتوكول الشحن الأوروبي CCS2.

وتتميز السيارة بخاصية V2L التي توفر طاقة تصل إلى 3.3 كيلووات لتشغيل الأجهزة الكهربائية، فيما يوفر نظام التعليق المستقل Double Wishbone في الأمام وMulti-Link في الخلف ثباتًا استثنائيًا على الطرق.

على مستوى الفخامة الداخلية، تأتي أڤاتار 12 بلوحة رقمية عملاقة قياس 35.4 بوصة، وشاشة وسطية 15.6 بوصة، وشاشة تحكم خلفية، إلى جانب نظام صوت Meridian المكوّن من 25 سماعة، وإضاءة محيطية ديناميكية بـ 256 لونًا، ونظام تكييف متطور مع تنقية هواء PM2.5، فضلًا عن مقاعد جلد نابا تدعم التسخين والتبريد والمساج في الأمام والخلف.

وتعزز السيارة معايير الأمان عبر مجموعة واسعة من أنظمة القيادة المتقدمة، تشمل 8 وسائد هوائية، ورادار ميليمتري (5 وحدات)، و12 حساسًا صوتيًا، و5 كاميرات محيطية، إضافة إلى مجموعة كاملة من أنظمة التحذير، منع الاصطدام، تثبيت السرعة الذكي، والمساعدة على الركن والمناورة.



فئة أڤاتار 12 - Luxury RWD

تقدم فئة Luxury – RWD أداءً قويًا من خلال محرك كهربائي واحد بقوة 230 كيلووات (309 حصان) وعزم 370 نيوتن.متر، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س في 6.7 ثانية. وتأتي الفئة بجنوط 20 بوصة مع إطارات 265/45 ومكابح مهواة أمامية وخلفية، إضافة إلى عجلة قيادة جلد نابا قابلة للتعديل كهربائيًا ومدعمة بخاصية التسخين والذاكرة.



وتوفر الفئة مستوى عاليًا من الأمان مع مجموعة كاملة من أنظمة الحماية، تشمل ABS وEBD وESC وTCS ونظام كشف النقاط العمياء والتحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى مثبت السرعة الذكي والركن الذكي، وميزة Auto Hold، و5 كاميرات محيطية.

أما من الخارج، فتتميز الفئة بسقف بانورامي، وأبواب كهربائية بخاصية الشفط، وشنطة كهربائية، ومقابض أبواب مخفية، وزجاج خلفي معتم. وفي الداخل، تتمتع الفئة بشاشة 35.4 بوصة ممتدة، وشاشة وسطية 15.6 بوصة، وشاحن لاسلكي مزدوج، واتصال 4G، ونظام صوت Meridian، ومقاعد جلد نابا كهربائية مع خصائص Zero-Gravity والتدفئة والتبريد والمساج، إضافة إلى إضاءة محيطية ديناميكية ومولد عطور ونظام تحديد اتجاه القبلة.



فئة أڤاتار 12 - GT AWD

تأتي فئة GT – AWD بوصفها النسخة الأعلى أداءً وتجهيزًا، حيث تعتمد على نظام دفع رباعي بمحركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 425 كيلووات (570 حصان) وعزم دوران يصل إلى 650 نيوتن.متر، ما يسمح بالتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.9 ثانية فقط.

وتتميز هذه الفئة بنظام تعليق هوائي متطور ونظام CDC للتحكم المستمر في التخميد، إلى جانب جنوط رياضية 21 بوصة وإطارات 265/40، وحزمة رياضية خارجية تمنح السيارة حضورًا أكثر قوة. كما توفر الفئة خيار التحكم الذكي في تعتيم السقف البانورامي الأمامي والخلفي.

وتعزز فئة GT تقنيات القيادة الذاتية عبر مجموعة كاملة من أنظمة ADAS، مع دعم الملاحة الذكية، والركن الذاتي المتطور، والركن عن بُعد، والمساعدة في تغيير المسار، والتحذير من حركة المرور الأمامية والخلفية، والفرملة الطارئة الأمامية والخلفية، إلى جانب كاميرات محيطية 360° ورادارات متعددة الاتجاهات.

وتقدم الفئة أعلى مستويات الرفاهية الداخلية من خلال المقاعد المزودة بجميع وظائف التدليك والتسخين والتبريد في الأمام والخلف، وشاشة تحكم خلفية، ونظام الصوت الفاخر، والإضاءة الديناميكية، إلى جانب تجهيزات إضافية مثل الأبواب الكهربائية بالكامل (فتح وغلق)، والمرايا الجانبية المعتمدة على تقنية الكاميرات، مما يعزز الرؤية ويضيف لمسة مستقبلية.

