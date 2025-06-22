مواصفات سيارة شانجان +CS55 المجمعة محليًا

سيارات شانجان، استجابة لخطة الحكومة المصرية، أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية شانجان عن تجميع سيارات شانجان +CS55، لأول مرة داخل السوق المصري في إطار خطة مصر 2030 والاتجاه نحو الصناع في ظل توتر المنطقة والحروب بين روسيا وأوكرانيا، واسرائيل وإيران.

وتأتي سيارات شانجان +CS55 بطول 4515 مم، عرض 1865 مم، وارتفاع 1680 مم، مع قاعدة عجلات 2656 مم وارتفاع أرضي 171 مم.

وتتوفر بسعة صندوق أمتعة تصل إلى 1415 لترًا في فئة Premium، و475 لترًا في فئة Elite، ما يجعلها مثالية للاستخدام اليومي والرحلات.

زودت السيارة بمحرك 1.5 لتر تيربو بقوة تصل إلى 185 حصانًا، مرتبط بناقل حركة 7DCT WET))، مما يمنح أداءً ديناميكيًا وسلاسة في القيادة، إلى جانب كفاءة ملحوظة في استهلاك الوقود.

تأتي سيارة +Changan CS55 مزوّدة بمجموعة متكاملة من أنظمة الأمان المتقدمة التي تضمن أقصى درجات الحماية والثبات أثناء القيادة، حيث تشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة المكابح إلكترونيًا EBD، إلى جانب نظام الاتزان الإلكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند صعود المرتفعات، وبرنامج التوازن عند الهبوط من المنحدرات.

مكابح يد إلكترونية مع خاصية التعليق التلقائي



بالإضافة إلى ذلك يتوفر في السيارة مكابح يد إلكترونية مع خاصية التعليق التلقائي، ومزيل ضباب خلفي، ومصابيح ضباب خلفية، وجهاز تحذير من المسافة الخلفية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS.



كما تم تزويد السيارة بكاميرا للرؤية الخلفية، وكاميرا جانبية لمراقبة النقطة العمياء اليمنى، مع نظام رؤية محيطية 360 درجة يوفر رؤية شاملة للبيئة المحيطة بالسيارة، إلى جانب وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد هوائية جانبية توفر حماية إضافية.

وتنفرد فئة Premium بمزايا أمان إضافية تشمل وسائد هوائية ستائرية تعزز الحماية من جميع الجوانب، ومزيل ضباب للمرآة الجانبية، ونظام تحديد وتحذير من الاصطدام الأمامي، بالإضافة إلى خاصية التوقف التلقائي في حالات الطوارئ لضمان قيادة أكثر أمانًا في مختلف الظروف.



تتميز المقصورة الداخلية لسيارة +Changan CS55 بتصميم أنيق وجودة عالية في التشطيبات، حيث تم تزويدها بعجلة قيادة مكسوة بالجلد وناقل حركة بلمسات جلدية تضفي إحساسًا بالفخامة، كما تأتي عجلة القيادة قابلة للإمالة والامتداد لتوفير راحة أكبر أثناء القيادة. وتُغطى المقاعد بفرش جلدي أنيق، مع إمكانية تعديل مقعد السائق كهربائيًا، وطي المقاعد الخلفية لتوفير مساحة تخزين إضافية عند الحاجة.



تتميز السيارة شانجان +Changan CS55 بتجهيزات خارجية عصرية تجمع بين الأناقة والعملية، حيث تأتي مزودة بجنوط رياضية قياس 19 بوصة (225/55) تضفي عليها مظهرًا ديناميكيًا، بالإضافة إلى إطار طوارئ حديدي يُستخدم عند الحاجة.

زودت سيارة +Changan CS55 بإضاءة نهارية أمامية LED تُحسن من وضوح السيارة خلال النهار، بالإضافة إلى فوانيس خلفية وإشارات جانبية مدمجة في المرآة الجانبية تعمل أيضًا بتقنية LED، ما يمنح السيارة مظهرًا أنيقًا ووضوحًا إضافيًا للمحيطين بها. وتكتمل منظومة الإضاءة بإضاءة فرامل علوية LED، ما يعزز من مستوى الأمان عند التوقف المفاجئ أو تخفيف السرعة.

تتميز السيارة +Changan CS55 بمجموعة واسعة من وسائل الراحة التي تضفي على تجربة القيادة المزيد من السهولة والرفاهية، منها زجاج فاميه خلفي لحماية أفضل من أشعة الشمس، بالإضافة إلى إمكانية اختيار نمط القيادة X3 بما يتناسب مع أسلوب السائق. ويُتيح المفتاح الذكي خاصية الدخول والتشغيل بدون مفتاح، ما يوفّر تجربة استخدام أكثر سهولة وسلاسة.

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