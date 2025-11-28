المؤشرات الأمريكية تتجه لخسارة شهرية بسبب عطل بورصة شيكاغو

18 حجم الخط

تتجه المؤشرات الأمريكية لاختتام تعاملات شهر نوفمبر بخسائر شهرية، في ظل عطل فني غير متوقع تسبب في تعليق التعاملات ببورصة شيكاغو، إحدى أكبر بورصات المشتقات المالية في العالم.

تفاصيل العطل وأثره المباشر

أدى عطل في نظام التبريد بمركز البيانات التابع للبورصة، تديره شركة "سايروس ون"، إلى تعطيل التداول في مجموعة من الأصول، بما في ذلك عقود النفط والسندات والعقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية الرئيسية مثل "ستاندرد آند بورز 500" و"داو جونز الصناعي"، بحسب وكالة بلومبرج.

وأعيد فتح منصة "EBS" لتداول العملات الأجنبية لاحقًا، بينما ظلت أجزاء أخرى من السوق متوقفة في وقت صدور التقرير.

هدوء الأسهم الأمريكية بسبب عطلة عيد الشكر

قبل هذا العطل، شهدت التعاملات هدوءا نسبيا بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة وغياب بيانات اقتصادية كبرى.

وكان المؤشر "S&P 500" قد تراجع بنحو 0.4% خلال الشهر، متجاهلا التوقعات التي كانت تشير إلى تعافٍ مدعومة بتوقعات بتخفيف سريع للسياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الأسواق العالمية، كانت الأداءات متباينة حيث شهد المؤشر الأوروبي "ستوكس 600" استقرارا، بينما قلصت الأسواق الآسيوية مكاسبها، كما ارتفعت أسعار النفط، ليصعد خام برنت فوق 63 دولارا للبرميل.

