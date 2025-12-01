الإثنين 01 ديسمبر 2025
تعرف على مدة تسليم بطاقة الخصم الفوري في بنك مصر

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن المدة المحددة لتسليم بطاقات الخصم الفوري الجديدة للعملاء. 

وأوضح مسئولو بنك مصر أنه يتم تسليم بطاقة الخصم الفوري من خلال شركة الشحن خلال 15 يوم من تاريخ طباعة البطاقة.

مدة صلاحية فيزا ماستر كارد

كما يتساءل الكثير من عملاء بنك مصر عن مدة صلاحية فيزا ماستر كارد.

وأوضح مسئولو بنك مصر أن مدة صلاحية البطاقات خمس سنوات.

وتشمل قائمة المزايا التي تقدمها بطاقات فيزا وماستر كارد للخصم الفوري من بنك مصر ما يلي:

المزايا فيزا ماستر كارد بنك مصر:

يتم إصدار البطاقة من خلال فتح حساب جاري أو حساب توفير أو حساب يوم بيوم بفروع البنك.

تستخدم في عمليات السحب النقدي والمشتريات داخل وخارج مصر.

إمكانية ربط أكثر من حساب على البطاقة الواحدة حيث تتيح تلك الخاصية ربط عدة حسابات إضافية (جاري -توفير -شهادات....) وبحد أقصى 6 حسابات بخلاف الحساب الأساسي.

إمكانية قيام حامل البطاقة بإجراء التحويل بين الحسابات الخاصة به حسب رغبته وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر

الاستعلام عن أرصدة الحسابات المربوطة على البطاقة من خلال جميع آلات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر على مدار 24 ساعة يوميًا

عروض وتخفيضات في أرقى المراكز التجارية داخل وخارج مصر من خلال التطبيقات التالية: -

لبطاقات MasterCard   تطبيق MasterCard buy 1 get 1

لبطاقات Visa   تطبيق visa explore

الاستعلام عن أرصدة الحسابات المربوطة على البطاقة من خلال الاشتراك بخدمة البنك الفوري المجانية Online-Banking المتاحة بموقع البنك على شبكة الانترنت www.banquemisr.com/ar

