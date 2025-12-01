بعد ضبط 682 طنا، الزراعة تحذر المواطنين من شراء لحوم مجهولة المصدر (فيديو)

18 حجم الخط

أكد الدكتور الحسيني محمد متحدث الطب البيطري بالمركز الإعلامي لوزارة الزراعة، أن الوزارة تقوم بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى بشن حملات بصفة دورية على المعارض على منتجات اللحوم، حيث تم ضبط 682 طنا من اللحوم غير المطابقة للمواصفات فى شهر نوفمبر.



وقال فى مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز": إنه يتم التفتيش عن كافة مصنعات اللحوم والدواجن ومنتجاتها والأسماك، موضحا أنه يجب على المواطنين شراء اللحوم من مصادر ثقة.



وأضاف: " ننصح المواطنين بعدم شراء اللحوم مجهولة المصدر، والشراء من المنافذ المعلومة والتى يثق فيها حفاظا على صحته"، مطالبا المواطنين بالإبلاغ عن أى شكاوي خاصة باللحوم فى وجود شك فيها.

حملات التفتيش والرقابة على الأسواق

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد كشفت عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تكثيف حملات التفتيش والرقابة على الأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها بمختلف المحافظات خلال شهر نوفمبر الماضي، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الرقابة والمتابعة للتأكد من جودة اللحوم المعروضة حفاظا على صحة المواطنين.



وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية: إن الحملات المكثفة التي نفذتها مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية أسفرت عن ضبط أكثر من 682 طنًا من اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، بواقع 54.37 طنًا مخالفة للاشتراطات، و499.97 طنًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و128.18 طنًا تحت الفحص المعملي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.

