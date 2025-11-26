وزير الزراعة يشارك في اجتماعات المجلس الدولي للتمور بالرياض

18 حجم الخط

يشارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في أعمال اجتماعات مجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، والتي تعقد في العاصمة السعودية الرياض، بحضور عدد من الوزراء المعنيين وممثلو الدول الأعضاء بالمجلس.

وغادر "فاروق" القاهرة، متجها إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في إجتماعات المجلس والتي تعقد في دورتها الخامسة، فضلا عن مؤتمر ومعرض عالم التمور، حيث تعقد دورتها السادسة على هامش الاجتماعات.

وتأتي مشاركة وزير الزراعة بناء على دعوة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، وفي إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز مكانتها كأكبر منتج للتمور في العالم، وتحقيق طفرة في حجم وجودة الصادرات.

ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات مجموعة من الملفات الاستراتيجية، أهمها: متابعة قرارات الدورة الرابعة، وتقرير الأمانة العامة للمجلس، إضافة إلى وضع خطة عمل عام 2026، والتي تستهدف زيادة الإنتاجية ومواجهة التحديات التي تواجه مزارعي النخيل، بهدف تطوير قطاع التمور على المستوى الإقليمي والدولي.

وتستهدف مصر من خلال هذه الاجتماعات تعظيم القيمة المضافة لمنتجاتها من التمور، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز التعاون الفني في مجالات مكافحة الآفات واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والتصنيع.

