الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حسن فريد لجماهير مصر: منتخبنا قادر على إسعادكم في كأس العرب

حسن فريد بجوار هاني
حسن فريد بجوار هاني أبو ريدة، فيتو
18 حجم الخط

وجه حسن فريد رئيس بعثة منتخب مصر المشارك في كأس العرب عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة المصري، رسالة طمأنة لجماهير وعشاق المنتخب الوطني، مؤكدا في مضمونها أن الجهاز الفني واللاعبين عاقدون العزم على تقديم أداء مشرف ونتائج إيجابية في بطولة كأس العرب بقطر.

روح قتالية وإصرار على المنافسة على البطولة

وأكد حسن فريد في تصريحات خاصة، أنه لمس من خلال معايشته للفريق منذ وصول البعثة إلى الدوحة، أن هناك حالة من الحماس والروح العالية تسيطر على جميع اللاعبين خلال التدريبات، كما أن الثنائي الكبار محمد النني وعمرو السولية يعقدون جلسات يومية مع زملائهم من أجل تحفيزهم والشد من أزرهم.

حسن فريد يحفز اللاعبين

أضاف حسن فريد، أنه عقد عدة جلسات مع لاعبي منتخب مصر من أجل تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لهم، وطالبهم ببذل أقصى ما لديهم من جهد وروح، من أجل إسعاد الشعب المصري والعودة بكأس البطولة العربية.

حسن فريد يشكر أبو ريدة ومجلس اتحاد الكرة

وأكد حسن فريد، أنه حظي بشرف كبير بعد تكليفه من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة برئاسة بعثة منتخب مصر في هذا المحفل العربي الكبير، لذلك فهو يتقدم بالشكرالعميق لرئيس اتحاد الكرة، ويتمنى أن يكون هو والجهاز الفني واللاعبين عند حسن ظن الشعب المصري العظيم وأن يكون أحد شركاء النجاح والتتويج بكأس العرب.

وعاد حسن فريد ليطمئن محبي منتخب مصر أن الفريق الخطوة الأولى نحو التتويج باللقب العربي ستكون بتحقيق أول الانتصارات على حساب المنتخب الكويتي في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الثالثة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر حسن فريد كأس العرب بقطر هاني ابو ريدة لاعبي منتخب مصر المنتخب الكويتي

مواد متعلقة

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يختتم استعداداته لمواجهة الكويت (صور)

ترتيب المجموعة الأولى في كأس العرب بعد خسارة قطر

النرويجي إسبن إسكوس حكما للقاء مصر والكويت في كأس العرب بقطر

28 لاعبا في قائمة منتخب مصر لمعسكر ديسمبر استعدادا لبطولة أمم أفريقيا

الأكثر قراءة

كأس مصر، الإسماعيلي يتعادل مع حرس الحدود 1/1 في الشوط الأول

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

أسفر عن استشهاد واصابة 3 رجال شرطة، تفاصيل اقتحام وكر تجارة المخدرات فى دشنا

وزير العدل يشهد افتتاح المؤتمر الـ21 لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة

نقيب الصحفيين يعلن موعد حفل جوائز مسابقة الصحافة المصرية

تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

كأس مصر، طلائع الجيش يتقدم على السكة الحديد بهدف في الشوط الأول

الأرصاد: نوة قاسم تضرب الإسكندرية وانخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح مدى صحة حج المرأة أثناء فترة العدة

هل يجوز الدعاء على النفس بالموت بعد فقدان الأبناء؟ أمين الفتوى يكشف مخالفة شرعية (فيديو)

ما حكم الإنشاد الديني للنساء في حفلات الاختلاط؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads