حسن فريد لجماهير مصر: منتخبنا قادر على إسعادكم في كأس العرب

وجه حسن فريد رئيس بعثة منتخب مصر المشارك في كأس العرب عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة المصري، رسالة طمأنة لجماهير وعشاق المنتخب الوطني، مؤكدا في مضمونها أن الجهاز الفني واللاعبين عاقدون العزم على تقديم أداء مشرف ونتائج إيجابية في بطولة كأس العرب بقطر.

روح قتالية وإصرار على المنافسة على البطولة

وأكد حسن فريد في تصريحات خاصة، أنه لمس من خلال معايشته للفريق منذ وصول البعثة إلى الدوحة، أن هناك حالة من الحماس والروح العالية تسيطر على جميع اللاعبين خلال التدريبات، كما أن الثنائي الكبار محمد النني وعمرو السولية يعقدون جلسات يومية مع زملائهم من أجل تحفيزهم والشد من أزرهم.

حسن فريد يحفز اللاعبين

أضاف حسن فريد، أنه عقد عدة جلسات مع لاعبي منتخب مصر من أجل تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لهم، وطالبهم ببذل أقصى ما لديهم من جهد وروح، من أجل إسعاد الشعب المصري والعودة بكأس البطولة العربية.

حسن فريد يشكر أبو ريدة ومجلس اتحاد الكرة

وأكد حسن فريد، أنه حظي بشرف كبير بعد تكليفه من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة برئاسة بعثة منتخب مصر في هذا المحفل العربي الكبير، لذلك فهو يتقدم بالشكرالعميق لرئيس اتحاد الكرة، ويتمنى أن يكون هو والجهاز الفني واللاعبين عند حسن ظن الشعب المصري العظيم وأن يكون أحد شركاء النجاح والتتويج بكأس العرب.

وعاد حسن فريد ليطمئن محبي منتخب مصر أن الفريق الخطوة الأولى نحو التتويج باللقب العربي ستكون بتحقيق أول الانتصارات على حساب المنتخب الكويتي في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الثالثة.

