أخبار مصر

الأرصاد تحذر من انخفاض كبير في درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال الفترة الحالية تشهد البلاد انخفاضا فى درجات الحرارة خلال فترات النهار، ويشعر بها المواطن فى فترات الليل.


وقالت فى مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc": " إن متوسط قيم درجات الحرارة من اليوم وحتى نهاية الأسبوع 23 درجة، وهي أقرب للحد الطبيعي، وأجواء أقرب إلى الأجواء الشتوية المعتدلة".


واضافت: " فترات الليل تصل درجات الحرارة إلى 13 درجة مئوية، فى القاهرة والمدن الجديدة تصل إلى 10 درجات، وهذه الأجواء مستمرة على مدار الشتاء، والبلاد لن تشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة ولن تصل درجة الحرارة إلى 30 درجة مرة أخرى".


وأوضحت: " بداية من الأسبوع المقبل ستشهد درجات الحرارة مزيدا من الانخفاض فى فترات النهار والليل، ومتوقع سقوط الأمطار، ولا يوجد قلق منها"، مؤكدة أنه يجب على الجميع ارتداء الملابس الشتوية.
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 23 14
العاصمة الإدارية 23 11
6 أكتوبر 24 11
بنهــــا 22 13
دمنهور 22 13
وادي النطرون 23 12
كفر الشيخ 22 13
المنصورة 22 13
الزقازيق 23 14
شبين الكوم 22 13
طنطا 22 13
دمياط 21 16
بورسعيد 22 17
الإسماعيلية 23 12
السويس 23 11
العريش 22 14
رفح 22 15
رأس سدر 22 14
نخل 23 07
كاترين 19 07
الطور 25 16
طابا 23 13
شرم الشيخ 27 20
الإسكندرية 22 13
العلمين 21 12
مطروح 22 13
السلوم 22 13
سيوة 21 07
رأس غارب 25 17
الغردقة 26 18
سفاجا 25 18
مرسى علم 26 19
شلاتين 28 23
حلايب 26 24
أبو رماد 28 22
رأس حدربة 25 24
الفيوم 23 10
بني سويف 23 10
المنيا 24 11
أسيوط 23 11
سوهاج 25 12
قنا 26 13
الأقصر 27 13
أسوان 28 15
الوادي الجديد 27 15
أبوسمبل 28 16

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

هل التثاؤب أثناء الصلاة وقراءة القرآن من علامات الحسد؟، أسامة قابيل يجيب (فيديو)

هل نشر الأذكار على مواقع التواصل الاجتماعي بدعة؟ الإفتاء ترد

تفسير حلم تسلق الجبل في المنام وعلاقته بمواجهة تحديات كبيرة

