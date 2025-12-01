الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

طقس الغد،فيتو
طقس الغد،فيتو
18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، غدا الثلاثاء، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وتحذر من انخفاض درجات الحرارة

حالة الطقس غدا، أجواء باردة في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل  الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

طقس معتدل الحرارة ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وبادر فى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  23

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 15
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الطقس غدا الثلاثاء الطقس غدا حالة الطقس

مواد متعلقة

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق اليوم

هجوم شتوى مفاجئ.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. طقس بارد فى الصباح الباكر.. أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. ورياح على الصعيد

درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر

الأكثر قراءة

كأس مصر، الإسماعيلي يتعادل مع حرس الحدود 1/1 في الشوط الأول

كأس مصر، طلائع الجيش يتقدم على السكة الحديد بهدف في الشوط الأول

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

أسفر عن استشهاد واصابة 3 رجال شرطة، تفاصيل اقتحام وكر تجارة المخدرات فى دشنا

حرس الحدود يطيح بـ الإسماعيلي من كأس مصر ويضرب موعدا مع سموحة

وزير العدل يشهد افتتاح المؤتمر الـ21 لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة

ترتيب المجموعة الأولى في كأس العرب بعد خسارة قطر

تردد قناة الكاس القطرية الناقلة لمباريات بطولة كأس العرب

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الدعاء على النفس بالموت بعد فقدان الأبناء؟ أمين الفتوى يكشف مخالفة شرعية (فيديو)

ما حكم الإنشاد الديني للنساء في حفلات الاختلاط؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الجامع الأموي في حلب وأسماؤه وسر بنائه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads