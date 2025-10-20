عمر العربي يصعد لنهائي منافسات الجمباز العام ببطولة العالم في إندونيسيا

الجمباز، تأهل عمر العربي لاعب المنتخب الوطني الأول للجمباز الفني، لنهائيات منافسات الفردي العام خلال مشاركته في بطولة العالم والمقامة حاليًا بالعاصمة الإندونيسية "جاكارتا" خلال الفترة من 19 وحتى 25 أكتوبر الجاري بمشاركة 79 دولة وأكتر من 500 لاعب.

وصعد "العربي" للنهائيات عقب احتلاله المركز الـ23 في التصفيات برصيد 75.531 نقطة.

قائمة منتخب مصر للجمباز

ويشارك منتخب مصر في البطولة بقائمة تضم كل من:

منتخب مصر للرجال: "عمر العربي - أحمد المراغي - عبد الرحمن عبد الحليم - علي عبد القادر"، منتخب مصر للآنسات: جودي عبد الله.

الجهاز الفني لمنتخب مصر

ويلعب منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات تحت قيادة جهاز فني مكون من محمد عبد الرحيم ومحمد عبدالروؤف وزكريا محيي الدين.

ويترأس البعثة المهندس أحمد طلعت نائب رئيس الاتحاد المصري للجمباز.

وحرص اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين مع اللجنة الفنية للمنتخبات علي وضع خطة إعداد متكاملة للاعبي المنتخب قبل السفر والمشاركة في البطولة.

ودخل لاعبو منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات في معسكر مغلق قبل السفر والمشاركة في الحدث العالمي.

وأكد إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي على ثقته في منتخب مصر للجمباز الفني في تقديم أداء قوي رغم المنافسة الصعبة مع أبطال العالم.

وأضاف أمين أن الجمباز يسير على الطريق الصحيح في جميع الفروع والإنجازات تتوالي على جميع المستويات.

