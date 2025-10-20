الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عمر العربي يصعد لنهائي منافسات الجمباز العام ببطولة العالم في إندونيسيا

عمر العربي، فيتو
عمر العربي، فيتو

الجمباز، تأهل عمر العربي لاعب المنتخب الوطني الأول للجمباز الفني، لنهائيات منافسات الفردي العام خلال مشاركته في بطولة العالم والمقامة حاليًا بالعاصمة الإندونيسية "جاكارتا" خلال الفترة من 19 وحتى 25 أكتوبر الجاري بمشاركة 79 دولة وأكتر من 500 لاعب.

وصعد "العربي" للنهائيات عقب  احتلاله المركز الـ23 في التصفيات برصيد 75.531 نقطة.

 

قائمة منتخب مصر للجمباز 

 ويشارك منتخب مصر في البطولة بقائمة تضم كل من:

منتخب مصر للرجال: "عمر العربي - أحمد المراغي - عبد الرحمن عبد الحليم - علي عبد القادر"، منتخب مصر للآنسات: جودي عبد الله.

 

الجهاز الفني لمنتخب مصر

 ويلعب منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات تحت قيادة جهاز فني مكون من محمد عبد الرحيم ومحمد عبدالروؤف وزكريا محيي الدين.

ويترأس البعثة المهندس أحمد طلعت نائب رئيس الاتحاد المصري للجمباز.

وحرص اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين مع اللجنة الفنية للمنتخبات علي وضع خطة إعداد متكاملة للاعبي المنتخب قبل السفر والمشاركة في البطولة.

ودخل لاعبو منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات في معسكر مغلق قبل السفر والمشاركة في الحدث العالمي.

وأكد إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي على ثقته في منتخب مصر للجمباز الفني في تقديم أداء قوي رغم المنافسة الصعبة مع أبطال العالم.

وأضاف أمين أن الجمباز يسير على الطريق الصحيح في جميع الفروع والإنجازات تتوالي على جميع المستويات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمباز عمر العربي المنتخب الوطني الأول للجمباز الفني منتخب مصر منتخب مصر للجمباز

مواد متعلقة

أول رد من اللجنة الأولمبية الدولية بعد رفض إندونيسيا دخول فريق الجمباز الإسرائيلي للبلاد

الصيد يكرم أبطال الجمباز بعد تألقهم في بطولتي البحر المتوسط وأفريقيا

الجمباز، منتخب مصر يستعد للمشاركة في بطولة العالم بإندونيسيا

وزير الرياضة يهنئ الجمباز بإنجاز بطولة البحر المتوسط للناشئين والناشئات

الأكثر قراءة

قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء

إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة العامة وتشكيل لجنة مؤقتة

الأوقاف: التعدي على ممتلكات الآخرين أو تخريب المنشآت العام سلوك مرفوض شرعًا وعرفًا

خلافات على صداقة تلميذة السبب، تفاصيل صادمة في دهس طالب ووالده بالشيخ زايد

زغلول صيام يكتب: بعد فوز المغرب بمونديال الشباب.. لا يمكن اختصار الموضوع عند أسامة نبيه!

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

تعليم الجيزة تعلن الجدول الاسترشادي لاختبارات شهر أكتوبر 2025

البيضاء تتحدى ارتفاع الوقود، سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التسبيح في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

الأوقاف: التعدي على ممتلكات الآخرين أو تخريب المنشآت العام سلوك مرفوض شرعًا وعرفًا

ما حكم الحلف على المصحف وكفارته؟ الإفتاء توضح آراء المذاهب الفقهية

المزيد
الجريدة الرسمية