ثقافة وفنون

الفنون التشكيلية يفتتح معرض "لقاء" للنحاتة ميسون الزربة بدار الأوبرا

معرض لقاء لميسون
معرض لقاء لميسون الزربة، فيتو
يفتتح قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور الدكتور وليد قانوش، غدًا الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر، المعرض الفني "لقاء" للفنانة التشكيلية ميسون الزربة، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بقاعة "الباب – سليم" بمتحف الفن المصري الحديث، بساحة دار الأوبرا المصرية.

ويقدم المعرض تجربة بصرية ونحتية متفردة، حيث تأخذ الفنانة جمهورها في رحلة لاستكشاف جماليات الكتلة والفراغ، داعية المتلقي للانغماس في حوار فني يعكس أبعادا إبداعية جديدة.

ومن المقرر أن يستمر المعرض في استقبال الجمهور يوميا حتى 13 ديسمبر 2025، وتفتح القاعة أبوابها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، عدا يوم الجمعة.

الفنانة ميسون الزربة

ميسون مصطفى الزربة هي فنانة تشكيلية ونحاتة واعدة، تخرجت في كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية عام 2017، حيث حصلت على الترتيب الأول على دفعتها مع مرتبة الشرف، وتعمل حاليا كمدرس مساعد بالكلية نفسها.

عرفت ميسون بأسلوبها الفني الذي يمزج بين الثبات والحركة، حيث تعتمد في رؤيتها التشكيلية على عناصر مثل الطائر والإنسان، وتتميز أعمالها بكتل نحتية تعكس حوار بين الشد والجذب، ومقاومة الجاذبية، مما يضفي على منحوتاتها إيقاعا حركيا وروحا توحي بالانطلاق والحرية في الفراغ. 

شاركت الزربة في العديد من الملتقيات والمعارض المحلية والدولية منها سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، وتعد من الأسماء الشابة المؤثرة في مشهد النحت المصري المعاصر.

الفنانة ميسون الزربة

