"الفنون التشكيلية" يفتتح معرض "إخطار" لـ وليد عبيد بمتحف محمود خليل

يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض الفنان وليد عبيد الشخصي الذي يحمل عنوان "إخطار"، يوم الأحد الموافق 30 نوفمبر الجاري في تمام الساعة الـ 6 مساءً، وذلك بقاعة أفق 1 الملحقة بمتحف محمد محمود خليل وحرمه.

ومن المقرر أن يستمر المعرض في استقبال الجمهور حتى يوم 30 ديسمبر، وعلى أن يفتح للجمهور يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، باستثناء يوم الجمعة.

ويقدم الفنان وليد عبيد في معرضه الجديد "إخطار" تجربة فنية يرصد فيها الواقع من حوله ويسجل انطباعاته ووجهة نظره بأسلوب فني مميز يعتمد على الدقة والحرفية العالية في استخدام أدواته.

الفنان وليد عبيد

وليد عادل محمود عبيد هو فنان تصوير مصري، ولد في الجيزة عام 1970، وحصل على بكالوريوس من قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان عام 1992، ويعد من أبرز الفنانين في المشهد الفني المصري المعاصر، وتتميز أعماله بنزعة واقعية رمزية وتعبيرية، حيث يركز على القضايا المجتمعية، وخاصة تلك المتعلقة بدور المرأة ومعاناتها.

حصد وليد عبيد العديد من الجوائز المحلية، منها جائزة التصوير بصالون الشباب السادس عام 1994، والجائزة الكبرى في معرض مراسم سيوة عام 2014.

