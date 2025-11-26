الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"الفنون التشكيلية" يفتتح معرض "إخطار" لـ وليد عبيد بمتحف محمود خليل

معرض اخطار، فيتو
معرض اخطار، فيتو
18 حجم الخط

يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض الفنان وليد عبيد الشخصي الذي يحمل عنوان "إخطار"،  يوم الأحد الموافق 30 نوفمبر الجاري في تمام الساعة الـ 6 مساءً، وذلك بقاعة أفق 1 الملحقة بمتحف محمد محمود خليل وحرمه.

ومن المقرر أن يستمر المعرض في استقبال الجمهور حتى يوم 30 ديسمبر، وعلى أن يفتح للجمهور يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، باستثناء يوم الجمعة.

ويقدم الفنان وليد عبيد في معرضه الجديد "إخطار" تجربة فنية يرصد فيها الواقع من حوله ويسجل انطباعاته ووجهة نظره بأسلوب فني مميز يعتمد على الدقة والحرفية العالية في استخدام أدواته.

الفنان وليد عبيد

وليد عادل محمود عبيد هو فنان تصوير مصري، ولد في الجيزة عام 1970، وحصل على بكالوريوس من قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان عام 1992، ويعد من أبرز الفنانين في المشهد الفني المصري المعاصر، وتتميز أعماله بنزعة واقعية رمزية وتعبيرية، حيث يركز على القضايا المجتمعية، وخاصة تلك المتعلقة بدور المرأة ومعاناتها.

حصد وليد عبيد العديد من الجوائز المحلية، منها جائزة التصوير بصالون الشباب السادس عام 1994، والجائزة الكبرى في معرض مراسم سيوة عام 2014.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور وليد قانوش قطاع الفنون التشكيلية الفنون التشكيلية الفنان وليد عبيد وليد عبيد

الأكثر قراءة

تعادل سلبي بين فرانكفورت وأتالانتا في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

فرانكفورت يسقط في ملعبه أمام أتالانتا 0/3 بدوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، تعادل بين باريس سان جيرمان وتوتنهام 1-1 بالشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، ليفربول يتأخر بنتيجة 1-2 أمام إيندهوفن في 65 دقيقة

دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان يتعادلان إيجابيا بعد مرور 75 دقيقة

تشكيل مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

آرسنال يضرب بايرن ميونخ بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة على هذه الطرق غدا

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

انهيار متسابقة "ذا فويس" بالبكاء على الهواء.. والسبب يفاجئ الجمهور (فيديو)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية القمر في المنام وعلاقتها بزيادة المال وشفاء المريض

الأوقاف: "دولة التلاوة" مشروع فريد يعكس القوة الناعمة لمصر وهويتها (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية