رئيس قطاع الفنون التشكيلية يفتتح "كادرات موازية" ضمن فعاليات القاهرة السينمائي

افتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض "كادرات موازية" (Parallel Frames 2025) ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46 برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي.

يعد معرض كادرات موازية بوابة لعشاق الفن السابع وعدسات الإبداع، حيث يظهر تجربة بصرية فريدة تجمع بين السينما والفنون التشكيلية، وذلك في قاعتي الباب سليم وصلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية، وومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 22 نوفمبر 2025.

وابرز معرض "كادرات موازية" تطور الأفيش السينمائي الذي سار جنبا إلى جنب مع تطور صناعة السينما نفسها، فبعد أن بدأ كوسيلة دعائية للإعلان عن الفيلم تحول تدريجيا إلى من مستقل بذاته له رواده ومؤرخوه ومحبيه.

ويظهر المعرض التدرج الزمني للأفيشات، ففي البداية كانت ترسم يدويا بوسائل بسيطة، مما منحها طابعًا فنيا خاصا وجماليات تشكيلية جعلت بعضها أقرب إلى اللوحات الفنية، وفي سبعينيات القرن الماضي بدأ استخدام الصور الفوتوغرافية ودمجها مع الرسومات، بينما شهد النصف الثاني من التسعينيات سيطرة شبه كاملة للصور الفوتوغرافية خاصة مع دخول الحاسوب في تصميم الأفيش، وهو ما أدى إلى تراجع حضور الرسم اليدوي واختفاء.

