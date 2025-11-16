الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الدكتور وليد قانوش ينعي الإعلامي محمد الطويل

الدكتور وليد قانوش،
الدكتور وليد قانوش، فيتو
18 حجم الخط

نعي الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية الإعلامي محمد الطويل مدير عام إعلام القطاع والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

وكتب رئيس القطاع على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إنا لله وإنا اليه راجعون، بمزيد من الحزن والأسى أنعى الصديق والزميل
محمد الطويل مدير عام الإعلام بقطاع الفنون التشكيلية الذى وافته المنية صباح اليوم ١٦ نوفمبر ٢٠٢٥"

وتابع قانوش: “داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وان يلهم أهله الصبر والسلوان”

