خارج الحدود

الجيش الأوكراني: استهدفنا مواقع إطلاق مسيرات روسية في شبه جزيرة القرم

الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الجيش الأوكراني في بيان عاجل مساء اليوم الإثنين، أنه نفذ هجمات مركزة استهدفت مواقع يُعتقد أنها تستخدم لإطلاق وتخزين المسيرات الروسية في شبه جزيرة القرم. وأوضح أن الضربات جاءت بعد عملية رصد استخباراتي دقيق حرصت من خلاله القوات الأوكرانية على تحديد نقاط الإطلاق الرئيسية.

 

استخبارات ومعلومات ميدانية وراء الهجوم الأوكراني على جزيرة القرم

الحرب الروسية الأوكرانية، وأشار البيان إلى أن العملية تمت باستخدام صواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيّرة هجومية، مستندة إلى بيانات استخباراتية جمعت خلال الأيام الماضية. وركزت الهجمات على مواقع يُشتبه في أنها مراكز توجيه وتحكم للمسيرات المستخدمة في استهداف البنية التحتية الأوكرانية.

كييف وعملية الدفاع عن النفس وردع الهجمات الروسية

وأكد الجيش الأوكراني أن العملية تأتي ضمن إطار "الدفاع الشرعي عن النفس" وردًا على الهجمات المستمرة التي تنفذها القوات الروسية باستخدام المسيرات ضد المدن والمنشآت الحيوية في أوكرانيا. وأضاف أن الهدف هو الحد من قدرة موسكو على مواصلة شن ضربات جوية بطائرات انتحارية.

 

موسكو لم تعلّق بعد على هجوم الجيش الأوكراني على جزيرة القرم

حتى اللحظة، لم تصدر وزارة الدفاع الروسية تعليقًا رسميًا على الهجمات، بينما تشير توقعات مراقبين إلى أن روسيا قد تقلل من أهمية العملية أو تنفي وقوعها بالكامل، كما حدث في عمليات سابقة.

من جانبه أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أولويات أوكرانيا في أي مسار تفاوضي أو سياسي هي الحصول على ضمانات أمنية حقيقية والحفاظ الكامل على سيادة أراضيها، مشددًا على أن بلاده لن تقبل بأي ترتيبات تمس حقها في وحدة الأرض والقرار الوطني المستقل.

وفي تصريح حاد اللهجة، قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي: "لا يجب منح روسيا أي مكافأة مقابل حربها في أوكرانيا".

