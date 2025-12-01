رقم غير مسبوق، 44 ركلة ترجيح في مباراة بكأس فرنسا

18 حجم الخط

شهدت إحدى مباريات بطولة كأس فرنسا، حدثا غير مسبوق في تاريخ كرة القدم، بتسديد لاعبي الفريقين 44 ركلة ترجيح لحسم المتأهل إلى دور الـ32 من المسابقة.

مباراة كأس فرنسا تستمر 3 ساعات

و التقى فريق ستينفورد أف سي مع بيثون أف سي؛ وهما ناديان من قسم الهواة، في منافسات دور الـ64 للكأس، ودارت المباراة على ملعب الأول، لكنها انتهت بعد قرابة 3 ساعات.

ونشر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم منشورا على حسابه بمنصات التواصل لإبداء إعجابه بالروح القتالية والتشويق الكبير الذي شهدته مباراة الفريقين في سباق دور الـ64 من الكأس؛ إذ سدد كل فريق 22 ركلة ترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

وتأهل نادي بيثون، بقيادة المدرب جان جاي واليم، مدرب نادي لانس السابق إلى دور الـ32 من كأس فرنسا بعد ركلات ترجيح تاريخية وممتدة بشكل لا يُصدق.

واحتفل لاعبو فريق بيثون بالتأهل في ظلام الليل باعتبار أن الملعب لم يكن مضاءً بالكامل.

44 ركلة ترجيح في مباراة كأس فرنسا

وخاض اللاعبون 120 دقيقة من الوقتين الأصلي والإضافي، دون أي هدف، لكن الفريقين قدما للمتفرجين ركلات ترجيح لا نهاية لها وتاريخية بما لا يقل عن 44 محاولة.

والمثير في الأمر، وهو حدث غير مسبوق في تاريخ كرة القدم الحديثة، أن اللاعبين العشرة من الفريقين الذين سددوا ركلات الحصة الرئيسية أضاعوا جميعهم التسديدات الخمس الأولى لكل فريق.



