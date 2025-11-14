فرنسا ثاني منتخب أوروبي يتأهل لنهائيات كأس العالم 2026

18 حجم الخط

حجز منتخب فرنسا بطاقة تأهله إلى منافسات كأس العالم 2026، بعد الفوز على منتخب أوكرانيا برباعية نظيفة على ملعب بارك دي برانس.

وأصبح الديوك الفرنسية هو ثاني منتخبات قارة أوروبا المتأهلة لمونديال 2026 رسميا بعد منتخب إنجلترا الذي ضمن تأهل للمونديال قبل منافسات الجولة قبل الأخيرة للتصفيات.

أهداف مباراة فرنسا وأوكرانيا

وجاء هدفا منتخب فرنسا في المباراة عن طريق كيليان مبابي لاعب ريال مدريد من ركلة جزاء في الدقيقة 55، وأحرز أوليسي لاعب بايرن ميونخ هدفا في الدقيقة 76، وعاد مبابي لتسجيل الثنائية والهدف الثالث في الدقيقة 82، وأحرز إيكتيكي الهدف الرابع في الدقيقة 87.



بهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب فرنسا للنقطة 13 في صدارة المجموعة الرابعة في تصفيات أوروبا ليحسم تأهله رسميًّا لكأس العالم، ويحتل منتخب أوكرانيا المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

