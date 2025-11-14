الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فرنسا ثاني منتخب أوروبي يتأهل لنهائيات كأس العالم 2026

منتخب فرنسا، فيتو
منتخب فرنسا، فيتو
18 حجم الخط

حجز منتخب فرنسا بطاقة تأهله إلى منافسات كأس العالم 2026، بعد الفوز على منتخب أوكرانيا برباعية نظيفة على ملعب بارك دي برانس.

وأصبح الديوك الفرنسية هو ثاني منتخبات قارة أوروبا المتأهلة لمونديال 2026 رسميا بعد منتخب إنجلترا الذي ضمن تأهل للمونديال قبل منافسات الجولة قبل الأخيرة للتصفيات.

 

أهداف مباراة فرنسا وأوكرانيا

وجاء هدفا منتخب فرنسا في المباراة عن طريق كيليان مبابي لاعب ريال مدريد من ركلة جزاء في الدقيقة 55، وأحرز أوليسي لاعب بايرن ميونخ هدفا في الدقيقة 76، وعاد مبابي لتسجيل الثنائية والهدف الثالث في الدقيقة 82، وأحرز إيكتيكي الهدف الرابع في الدقيقة 87.


بهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب فرنسا للنقطة 13 في صدارة المجموعة الرابعة في تصفيات أوروبا ليحسم تأهله رسميًّا لكأس العالم، ويحتل منتخب أوكرانيا المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب فرنسا كاس العالم 2026 منتخب اوكرانيا منتخب إنجلترا مباراة فرنسا وأوكرانيا

مواد متعلقة

فرنسا تقسو على أوكرانيا برباعية نظيفة وتتأهل لكأس العالم 2026

هالاند يقود النرويج للفوز على إستونيا والاقتراب من التأهل لكأس العالم 2026

الأكثر قراءة

تصفيات كأس العالم 2026، البرتغال تتأخر أمام أيرلندا بثنائية في الشوط الأول

الكونغو الديمقراطية يفوز على الكاميرون بهدف قاتل ويصعد لنهائي ملحق المونديال

منتخب إنجلترا يتقدم على صربيا 0/1 بالشوط الأول في تصفيات مونديال 2026

منتخب إنجلترا يهزم صربيا 2-0 في تصفيات كأس العالم

فرنسا تقسو على أوكرانيا برباعية نظيفة وتتأهل لكأس العالم 2026

رعدية وغزيرة، أماكن سقوط الأمطار غدا الجمعة

حالة الطقس غدا الجمعة، تحذيرات من سيول بسيناء ورعد وبرق وسقوط حبات برد

شوط أول سلبي بين فرنسا وأوكرانيا في تصفيات كأس العالم

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب الخمر في المنام وعلاقته بتجنب الوقوع بالمعاصي

لا يفوتك، دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من جمادى الأولى

فضائل مكة والمدينة وبيت المقدس في القرآن الكريم والسنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية