روسيا تستعد لإطلاق نسخة جديدة من ويكيليكس تشمل وثائق تتعلق بجائحة كورونا

أعلن زعيم الحركة الدولية المناهضة للعولمة وعضو المجلس الرئاسي الروسي للمجتمع المدني وحقوق الإنسان ألكسندر إيونوف، أنه سيتم إعادة إطلاق مشروع ويكيليكس في روسيا تحت اسم "ويكيليكس 2.0".

ونقلت وكالة "تاس" عن إيونوف قوله: "إن المنصة الإعلامية الجديدة ستكون مساحةً للنقاشات، وهناك عشرات المتطوعين حول العالم يعملون على المشروع".

ومصطلح "ويكيليكس 2.0" ليس مصطلحًا رسميا، ولكنه يشير غالبا إلى المفهوم الجديد الذي أعلن عنه مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج في عام 2019، ويتمثل في إنشاء شبكة عالمية من المنظمات الإخبارية المتخصصة في نشر الوثائق المسربة.

الأنشطة الأمريكية

وأضاف: "نخطط لنشر وثائق لا تتعلق بالتهديدات البيولوجية فحسب، بل تتناول أيضًا القضايا السياسية. وهناك خطط لإجراء تحقيقات تتعلق بسياسات دول البلطيق وأوكرانيا ومولدوفا، بالإضافة إلى الأنشطة الأمريكية في هذه الدول. وسيتناول تحقيقنا المقبل أرمينيا".

وثائق جائحة كورونا

من جهته، قال الخبير الاستراتيجي السياسي تيم ستيغال: " إن نشر وثائق متعلقة بجائحة فيروس كورونا سيكون أحد محاور التركيز. ويمتلك المشروع أرشيفًا فريدًا يضم أكثر من 750 ألف وثيقة تكشف بشكل خاص أنشطة الباحثين في مختبر لوغار في العاصمة الجورجية تبليسي".

الولاية القضائية الروسية

وأضاف ستيغال: "معظم هذه الوثائق نُشرت بالفعل، وسيتم نشر الوثائق المتبقية بحلول 8 ديسمبر الجاري".

وسيتم إعادة إطلاق موقع ويكيليكس القديم على نطاق خاضع للولاية القضائية الروسية لمنع حجبه، وستكون جميع المواد التي احتوت عليها النسخة السابقة من المشروع متاحة على المنصة الجديدة. علاوة على ذلك، تم نشر قضية جديدة في فئة الأسلحة، بحسب "تاس".

