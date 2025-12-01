الإثنين 01 ديسمبر 2025
خارج الحدود

الكرملين: نريد نجاح مفاوضات أوكرانيا، لذا لن نخوض فيها عبر الإعلام

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الإثنين: نريد نجاح مفاوضات أوكرانيا لذا لن نخوض فيها عبر الإعلام.

الخطة الأمريكية والموقف الأوروبي

وفي 21 نوفمبر الماضي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الخطة الأمريكية يمكن أن تشكل الأساس لتسوية سلمية نهائية، لكن لا يتم في الوقت الراهن بحث تفاصيل النص مع روسيا.

 

إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة

وأشار الرئيس بوتين إلى أن الإدارة الأمريكية عاجزة، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهم ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة. 

وأشار إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الحقيقي في ساحة المعركة.

