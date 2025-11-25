مجرد مسكن!

18 حجم الخط

إذا كانت مشكلة اقتصادنا إننا نستهلك أكثر مما ننتج ونستورد أكثر مما نصدر فان ما نفعله الآن من بيع أراضي وأصول هو بمثابة مسكنات فقط، تهدئ من المشكلة الاقتصادية لبعض الوقت قد يقصر أو يطول، ولكنه لا يعالج هذه المشكلة علاجا ناجحا.



نعم بيع الأصول والأراضي يوفر لنا نقدا أجنبيا نحن نحتاج إليه للوفاء بالتزاماتنا الخارجية من أقساط وفوائد ديون خارجية وتوفير احتياجاتنا من الورادات التي هي في إزدياد دائم.. ولكن هذا البيع لا يوفر لنا زيادة في انتاجنا حتى يغطى استهلاكنا، ولا يسهم في زيادة صادراتنا لتغطي واراداتنا.



زيادة الانتاج وزيادة الصادرات تحتاج منا زيادة الاستثمارات خاصة في الصناعة والزراعة، وهو ما يقتضي منا جعل هذه الاستثمارات جاذبة للمستثمرين المصريين والأجانب من خلال حل ما يعترض الاستثمار من عقبات وعراقيل بيروقراطية وغير بيروقراطية!

إن استكمال الإصلاح الهيكلى لاقتصادنا وعدم الاكتفاء بالإصلاح المالي فقط الذي رغم أعباءه الكبيرة على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة فإنه لا يكفي لانطلاق الانتاج وإحداث طفرة فيه،

ونحن بذلك لا نخترع العجلة، إنما نمضى في ذات الطريق الذى سبقتنا فيه دول عديدة..

أبرزها الصين التى صارت صاحبة ثاني أكبر إقتصاد في العالم الآن، وتتطلع لآن تزيح أمريكا عن المركز الأول، بينما كانت منذ عقدين من الزمان الدولة الأكبر بالعالم في عدد الفقراء.

لقد قمنا خلال نصف قرن مضي بتنفيذ خطط للإصلاح النقدي والمالي ومع ذلك لم نتخلص من الفجوة الدولارية، ولم نمنع الجنيه من هبوط قيمته تجاه العملات الاجنبية، وحان الوقت لننجز الإصلاح الاقتصادي.

